VÍDEO: Lewis Hamilton indignado por la basura que llegó a las costas dominicanas

REDACCIÓN DL. La indignación que ocasionó las toneladas de plásticos que llegaron hasta las costas caribeña de la capital dominicana por desperdicios vertidos hacia los ríos Ozama e Isabela llegó hasta el piloto inglés Lewis Hamilton, actual campeón mundial de Fórmula 1.

Hamilton tomó su cuenta en Instagram para mostrar rabia con un vídeo en el que se aprecia la cantidad de residuos existente en la playa de Santo Domingo, acompañado de un texto.

Hamilton rogó a sus seguidores ser conscientes de la cantidad de plástico innecesario que se usa habitualmente y pidió que por favor se recicle.

“Dondequiera tú estés en el mundo, cuando vayas de compra sé consciente de lo que estás comprando y cómo está empacado. Utiliza fundas de papel, no compre nada que esté en plástico, no lo compre de esas compañías estúpidas que están haciendo dinero y contaminando nuestro mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente y ser diligente y estrictos. Mi meta lograr que la F1 y Mercedes Benz, que tienen miles y miles de empleados, que no compren más plástico y se aseguren que los desperdicios vayan al lugar correcto. Reciclen gente, por favor. Si lo haces, tus amigos también pueden, y sus amigos también y así sucesivamente”, escribió Hamilton.