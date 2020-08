Zarco es sancionado por "pilotaje irresponsable" en accidente con Morbidelli

"No debería haber sanción porque no cometí ninguna locura", declaró el piloto luego de declarar ante los comisarios. "No puedes participar en este deporte si no quieres tomar riesgos", añadió.

Zarco frenó en una curva delante de Morbidelli, que no pudo esquivarlo. Sus motos se desintegraron sobre la pista, estando a punto de provocar la caída de Valentino Rossi.

La sanción es relativamente benigna, ya que al no poder participar en los ensayos libres, Zarco no habría podido clasificarse por encima del 10º puesto, y además su lesión le habría lastrado para la carrera, si es que la disputa.