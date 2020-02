$!MVP del Super Bowl protagoniza una gran historia de amor con su novia de la adolescencia

Después de graduarse, Matthews pasó a jugar fútbol universitario en la Universidad de Texas en Tyler mientras Mahomes jugaba al fútbol en la Universidad Tecnológica de Texas. A pesar de ir a diferentes universidades, la pareja atlética mantuvo su fuerte relación.

“Ni siquiera me veía jugando fútbol universitario cuando me gradué de la escuela secundaria”, dijo Matthews en una entrevista de 2017 con el Tyler Morning Telegraph. “Sin embargo, terminé viniendo a UT Tyler para jugar fútbol porque estaba cerca de casa y conocía a algunas chicas que jugaban aquí que me encantaban y me dijeron que necesitaba unirme a la familia”.

“Así lo hice, y estos últimos cuatro años me han hecho enamorarme del fútbol una y otra vez y quiero seguir jugando fútbol profesional”, agregó.

La novia de Mahomes, apareció en los titulares esta semana después de afirmar que el pasado domingo fue acosada por los fanáticos de los New England Patriots mientras animaba a su novio, quien juega para los Jefes de Kansas City.

Matthews escribió en Twitter a principios de esta semana que tenía que ser trasladada por la seguridad en el juego porque los fanáticos de la ciudad natal de los Patriots la estaban acosando. “La seguridad de Gillette vino y nos llevó y nos trasladó a un lugar seguro ????”, explicó. “Así es como sabes que fue malo”.