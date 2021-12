El secretario del Comité Olímpico Dominicano (COD), Gilberto García mostró sorpresa sobre el informe ofrecido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), que dirige Miguel Ceara Hatton y del que se hizo eco Diario Libre.

“Realmente me sorprendió mucho ese informe”, dijo García y dejó claro que la respuesta oficial del COD sería conocida este jueves. “Nosotros como Comité Olímpico vamos a dar respuesta como debe ser”.

En el informe dado por el Mepyd, en especial de su departamento Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (Casfl), se le dio al COD, que preside Antonio Acosta, una calificación de cinco, pero el organismo mejoró su reporte financiero y se elevó a 19.

García advierte que no es así. “La puntuación que dice ahí no es correcta”, afirma. “Después de ver que había un fallo de comunicación y de situaciones de conocimiento, fue 23 de 25 y no llegó a 25 porque no pusimos datos de todas las actividades que nosotros hacemos”.

-¿Tienes ese documento de que es de 23?

-“Le vamos a responder. Mañana (este jueves)”, apuntó García. “Vamos a sacar un espacio para responderle (a Diario Libre) como debe ser y muy profesionalmente”.

El Casfl, que dirige Vielka Polanco, fue creado por la Ley 122-05 el 8 de abril de 2005 y su función es la regulación y fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL). El Casfl supervisa los movimientos financieros del COD por ser esta una institución sin fines de lucro, que recibe fondos del Estado. En su caso se trata de 34 millones de pesos al año.

Tarde en responder

El informe destaca que el COD fue tardío en presentar su rendición de cuentas con respecto al período enero-julio 2021 “excediendo los 90 días permitidos por ley”, señala. Pero no es lo único.

“A pesar de que este informe es correspondiente al 2021, es importante destacar que, en sus rendiciones de cuentas del año 2020, no suministraron el 100 por ciento de la documentación soporte requerida, a través del Sigasfl”, establece el Mepyd.

Sobre este punto, García fue moderado en su respuesta al admitir que en ese aspecto el informe “tiene razón”.

Transparencia

García apostó por la transparencia del organismo olímpico. “Yo la defiendo”, dijo al ser cuestionado por este punto.

Indicó: “Lo que está mal, está mal y yo no lo apoyo y lo que tenemos que admitir que está mal debemos admitirlo nosotros y buscarle solución”, que es la idea principal.

La visión del vicepresidente

En la descripción general documento del Mepyd señala que el COD habría solicitado 173 millones, 459 mil, 493 pesos, de los que se le aprobó 42,612,000.00.

El primer vicepresidente del COD, Luis Chanlatte dijo que “es la primera vez que escucho que el COD solicitó 173,4 millones”.

El COD también realiza una inversión de algo más de 12 millones de pesos para su plataforma informativa de Colimdo TV, así como periódicos, revista y redes sociales para promover el deporte de alto rendimiento.

Chanlatte dice desconocer sobre eso. “Lo de la inversión para promover y difundir el deporte por nuestras plataformas quizás ese gasto esté mal clasificado pues lo desconozco como tal”, señala.

Sorprende que la información del Mepyd se conocía tras bastidores y la misma “como primer vicepresidente del COD se me negó en reiteradas ocasiones cuando le solicité explicaciones al presidente Antonio Acosta”.

El documento alivia la carga para el COD al señalar que “es muy importante destacar que los representantes -de ese organismo- mostraron interés y disposición en mejorar la presentación de sus rendiciones de cuentas”.