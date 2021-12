Clásico Navidad este sábado en el V Centenario; repartirán medio millón del PK5

El tradicional clásico Navidad se correrá este sábado 25 de diciembre en el Hipódromo V Centenario, para cuya jornada la Comisión Hípica Nacional repartirá medio millón de pesos de lo acumulado en el pool de cinco (PK5) y donde el poolpote presenta 2,789,907 pesos aproximadamente.

Se anticipa una carrera histórica, debido a la calidad de los cuatro importados que estarán participando en 2.000 metros. Run Cami Run (1) con la monta de Brenchi Ortiz, Bombardero (3) con José Villalobos y January Won (4) con Jimmy Jiménez, correrán por primera vez a esta distancia, mientras que Gio Mamo (2) será guiado por el líder de los jinetes, Carlos De León y nunca ha ganado en los dos mil metros.

La bolsa a repartir asciende a 258 mil pesos. El clásico será en la quinta carrera, de una jornada que constará de seis excitantes competencias. La primera está pautada para las 2:30 de la tarde y tiene a Glen’s Thriller (6) y Field Dance (3) como los primeros a jugar en la carrera que inicia la jugada de pool.

La segunda es a 1.200 metros y participan nueve con Don Bertilio (4) y Silence Wells (2) como ejemplares principales. La carrera inicia el pool de cinco (PK5) que repartirá 500,000 pesos serán entre los fanáticos que acierten los cinco ganadores entre la segunda y sexta competencia.

La Puya Johnson (5) de la tercera luce como el favorito, además se destacan Plymouth Colony (4) y Midnight Koffe (2) como sorpresa. La cuarta enfrenta a seis en 1.400 metros Sky Blast (2) Fappiano Boy (6) y Right on The Money (1) son los principales, no se debe perder de vista a Giant Inka (3) como sorpresa en la carrera.

La quinta es el Clásico Navidad y Gio Mambo es el favorito de los expertos, con Run Cami Run y January Won muy de cerca, de ganar bombardero sería “palo”. En el sexto evento Realeza (2) e Inmenso (6) son los primeros, Gitana (1) es tercera opción y Sebastian’s side (4) podría poner buenos dividendos al concluir la jornada.

