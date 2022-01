Poolpote en 3.3 millones para carreras del sábado en el V Centenario

Una programación nivelada y RD$3,363,757 acumulados en el poolpote presenta el Hipódromo V Centenario para este sábado 8 de enero, cuando se realice la tercera cartelera del presente año 2022.

Seis carreras se van a realizar durante la tarde, donde además estará en juego el monto acumulado en el pool de cinco (PK5) que se aproxima a los RD$96,940 con una jugada que iniciará en la segunda carrera.

La primera está pautada para las 3:00 de la tarde y tiene a Plymouth Colony (4) como favorita, seguida de No Me Dejes Fuera (6), donde Srta. Kate (3) hará competirá por primera vez desde mayo y puede provocar sorpresa. En la segunda se enfrentan ocho con Gran King Of Kings (8) como primero y One Patriot (1) es su contrincante de mayor valoración, de acuerdo al consenso.

El Cuarto Elemento (1) junto a Tonito (5) estarán como los favoritos de la tercera carrera, donde Avalon (4) podría irse de punta a punta. La cuarta es complicada porque enfrenta a seis ejemplares, en carrera pareja salen como primeros Iphone Addiction (4), Glen’s Thriller (3) y Superlativo (2).

En la quinta Break My Stride (3) es el primero, en carrera donde Moon Games (1) debuta con chance y Perseverante luce con oportunidad al triunfo. La competencia de mayor nivel se presenta al cerrar la programación, donde los cinco participantes pueden alcanzar la victoria Mar de Trébol (4) luce principal ante Cariño (3) Pirata del caribe (5) podría sorprender.

Selección recomendada 4-6



7-8



1-4-5



4



3



3-4