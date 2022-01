Los deportistas que comparten el escepticismo de Djokovic respecto a vacuna contra COVID

Si Novak Djokovic contesta actualmente la decisión de las autoridades australianas de no admitirle en el país al no respetar sus reglas de entrada muy estrictas sobre el Covid-19, no es el único deportista de alto nivel en haberse mostrado escéptico respecto a la vacuna contra el COVID-19.

Cincos que piensan como Djokovic Aaron Rodgers Joshua Kimmich Bryson DeChambeau Kyrie Irving Tennys Sandgren

"Soy bastante joven, prefiero darla a las personas que lo necesitan. Soy una persona joven y con buena salud, que va a continuar a trabajar sobre su salud" Bryson DeChambeau Golfista “

Aaron Rodger, leyenda de los Green Bay Packers, opina contrario a ser vacunado contra el coronavirus. Apoya la posición tomada por el tenista Novak Djokovic. (AP/Matt Ludtke)

Aaron Rodgers

La leyenda de los Green Bay Packers, de football americano, con los que ganó la Super Bowl en 2011, fue una de las principales voces contra la vacunación en el mundo deportivo en Estados Unidos. Criticado tras un test positivo, el quaterback de 38 años adopta desde entonces el papel de una víctima de la "mafia woke" y de la "cancel culture".

Antes de ello, había declarado estar "inmunizado" tras haber buscado un tratamiento alternativo, ya que afirmaba que dos de las vacunas disponibles contenían un ingrediente no especificado al que era alérgico y que un tercero había causado según él a "muchas personas" múltiples "efectos indeseables."

Joshua Kimmich

Si Rodgers no sufrió el coronavirus pese a su rechazo a hacer vacunarse, el futbolista alemán Joshua Kimmich no tuvo esa suerte cuando lo contrajo a finales de noviembre. La estrella del Bayern Múnich, de 26 años, sufrió lesiones pulmonares que le impidieron jugar hasta enero.

Había suscitado la ira de muchos revelando en octubre que se oponía a la vacunación debido a "temores e inquietudes". "Pensaba poder protegerme del virus si respetaba todas las reglas y me sometía a tests regularmente", declaró.

Más extraño todavía, en 2020, fundó junto a su compañero Leon Goretzka la iniciativa "We kick Corona" dando dinero para apoyar campañas de vacunación y proyectos caritativos. Aunque terminó tomando una cita para una vacunación admitiendo "que habría sido preferible haberlo hecho antes".

Joshua Kimmich, la estrella del Bayern Múnich, de 26 años, sufrió lesiones pulmonares que le impidieron jugar hasta enero. (AP/Andreas Schaad)

Bryson DeChambeau

El vencedor del US Open 2020 de golf, de ordinario escultural, parecía más delgado tras su regreso de convalescencia, ya que el covid le había costado su lugar en los Juegos de Tokio el año pasado. El jugador de 28 años reveló que había perdido 4,5 kilos debido al virus, pero que no estaba muy entusiasmado con la idea de vacunarse.



Bryson DeChambeau, jugador de golf, pese a que perdió varios kilos por el virus, no se mostró entusiasmado con la idea de vacunarse. (AP/Matt York)

"La vacuna no impide necesariamentela contaminación", dijo a los medios estadounidenses en agosto.

"Soy bastante joven, prefiero darla a las personas que lo necesitan. Soy una persona joven y con buena salud, que va a continuar a trabajar sobre su salud", afirmó.

DeChambeau, cuyos padres están vacunados, afirmó que se planteaba imitarles si estimaba que una nueva vacuna responde a sus criterios.

Kyrie Irving, estrellas de los Brooklyn Nets no se ha vacunado y solo jugará los partidos de su equipo en la ruta, debido a las disposiciones de la ciudad de Nueva York. (AP/Darron Cummings)

Kyrie Irving

Una de las estrellas de los Brooklyn Nets está de regreso en las pistas de la NBA tras haber pasado los dos primeros meses de la temporada fuera de la competición por haberse negado a vacunarse.

El base de 29 años aseguró que su decisión muy criticada no era debido a su oposición a la vacunación en su conjunto, sino que se trataba simplemente de una decisión personal.

"Hago lo que es mejor para mí", señaló en octubre. "Conozco las consecuencias y si eso significa que soy juzgado y diabolizado por ello, así será. Es el rol que juego".

Por el momento, Irving, campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, solo puede disputar los partidos fuera de casa ya que mientras no esté vacunado, no puede jugar como local debido a las reglas sanitarias del estado de Nueva York.

Tennys Sandgren, no se ha vacunado y contrario a Novak Djokovic, el tenista estadounidense de 30 años no intentó obtener una derogación médica para el Open Australia. (Fuente externa)

Tennys Sandgren

Contrariamente a Djokovic, el tenista estadounidense de 30 años no intentó ni siquiera obtener una derogación médica para el Open de Australia.

Sandgren, que alcanzó dos veces los cuartos de final en Australia, lejos de los nueves títulos en individuales del número uno mundial, declaró que no cumplía las condiciones requeridas para obtener una derogación.

"No tengo claramente la misma influencia", señaló Sandgren, antes de lo que le está ocurriendo a Djokovic tras su llegada a Melbourne.

Sin embargo, una vez que el serbio fue retenido en el aeropuerto, se mostró crítico con la posición de las autoridades australianas.

"Dos comisiones médicas distintas aprobaron su derogación. Y los políticos le detienen. Australia no merece albergar un Grand Slam", tuiteó.