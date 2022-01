ESPN cancela envío de reporteros a Olímpicos de Beijing

Varios medios no enviarán periodistas a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno

ESPN se ha sumado al número creciente de medios que no enviarán periodistas a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno el mes entrante en Beijing debido a las preocupaciones por el aumento de casos de COVID-19 en el mundo y a la estricta política de China hacia quienes se infecten.

El vicepresidente ejecutivo Norby Williamson, a cargo de las producciones del evento y de estudio de ESPN, señaló en un comunicado que la red tenía previsto enviar cuatro reporteros a China pero ahora se integrarán al creciente grupo que cubrirá los Olímpicos a distancia.

"La seguridad de nuestros empleados es de suma importancia para nosotros", declaró Williamson. "Como la pandemia continúa siendo una amenaza global y las restricciones locales por el COVID para los Olímpicos dificultarían bastante la cobertura, consideramos que mantener a nuestra gente en casa era la mejor decisión para nosotros".

ESPN informará de los resultados de las competiciones y emitirá reportes, aunque pesan sobre la red restricciones de uso de imágenes de video porque NBC tiene los derechos.

De hecho, ESPN no podrá transmitir momentos destacados sino hasta después de que concluya la cobertura en vivo de NBC, que la mayoría de las veces será a las 3 de la mañana tiempo del este de Estados Unidos.

ESPN sólo podrá utilizar en sus programas noticiosos hasta seis minutos de momentos destacados y no podrá transmitir nada que haya estado disponible más de 72 horas. The Associated Press enviará más de 100 periodistas a los Juegos.