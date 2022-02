Deportistas olímpicos conocen China desde la burbuja

Trabajadores olímpicos celebran el Año Nuevo Chino con las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, Bing Dwen Dwen y Shuey Rhon Rhon, el 31 de enero de 2022, en Beijing. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)