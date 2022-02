El camino mágico de la impulsadora de bala, Rosa Angélica Ramírez

Con tan solo 22 años, Rosa Angélica Ramírez Santana tiene claro lo que busca en el deporte, en el que ya tiene logros significativos y en el que va por más todavía superiores, gracias a la motivación de las que llama “tres pilares” en su vida.

Ramírez es la dueña de la segunda mejor marca del impulso de bala en la historia dominicana en el nivel mayor.

Su historia comenzó con apenas 14 años. A esa edad María Isabel Spencer, exsaltadora largo y triple, invitaba a la chica, que residía en el sector Villa Olímpica, frente al complejo deportivo de San Pedro de Macorís.

“Camina, que tú tienes talento”, le decía Spencer, refiere Ramírez. Pero ella se negaba, porque no le gustaba. Finalmente dio el sí en 2014 y entonces Spencer la pone en manos de Tomaza Gómez, la primera entrenadora de la juvenil atleta y con quien aprende las primeras técnicas de este evento.

Bajo su dirección permanece hasta 2020. En ese trayecto conoce a Ana Jazmín Irrizarry, la que al ver su talento, entonces decide ampliarle sus horizontes al llevarla a Estados Unidos, donde ahora reside. “Todo el que me pregunta sabe que ella es mi madre”, dice sobre Ana Jazmín, quien también la entrena.

En el 2021, Ramírez impactó el mundo del atletismo dominicano al colocarse la medalla de oro de los primeros Juegos Panamerricanos Juveniles Cali-Valle.

Allí registró un impulso de 17.45 metros, muy superior a los 16.86 y 16.76 de las brasileñas, Ana Caroline Miguel Da Silva y Milena Jaqueline Sens.

Con esa marca se colocó detrás de Fior Vásquez (18.14), la impulsora dominicana que logró bronce en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2023.

Ana Jazmín es una de las pilares en la joven carrera de Rosa Angélica Ramírez, a quien ella denomina "mi madre". (FUENTE EXTERNA)

Fior logró su récord con 26 años, Rosa Angélica tiene 22, por lo que por primera vez, cerca de 20 años, la marca de Vásquez ya tiene una candidata. Solo dos atletas han impulsado más de 17 metros, Fior en tres ocasiones y ahora Ramírez, miembro de la Fuerza Aérea República Dominicana.

La atleta le rinde respeto a Vásquez. Al escuchar su nombre “Me llega inspiración”, dice. “Ella es un ejemplo a seguir, porque tiene bastante coraje, es guapa”.

La juvenil atleta aspira a grandes hazañas en su carrera.

Este año tiene en agenda asistir a los Mundiales bajo techo de atletismo, en Seriba y a los Juegos Bolivarianos.

En 2023, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos.

Todos parecen alcanzables. Pero ella nos e conforma con eso. La atleta se atreve a señalar que en 2024, año de los Juegos Olímpicos, su nombre tiene que estar inscrito en la delegación dominicana.

“Sí”, responde sobre si su nombre estará ahí. “Tengo algo, cuando me lo propongo, hasta que no lo logro, no paro”, señala la petromacorisana. “Puedo decir que mi nombre se va a ver en los Juegos Olímpicos de París 2024, con Dios mediante. Y con Dios mediante haré la marca”.

¿Justicia criminal?

Una vez en Estados Unidos (New Jersey), Rosa Angélica asistió a una competición, guiada por Ana Jazmín. Allí es vista por varios coaches universitarios. Llovieron las ofertas de becas, hasta que se inclina por Post University. La carrera que escoge es la de su sueño, desde niña: justicia criminal. “Mi sueño no es solamente ir a unos Juegos Olímpicos y estoy trabajando en eso”, dice. “Mi sueño es terminar mi universidad. A la gente le gusta lo fácil, a mí me gusta lo difícil”. Lo tiene claro. Pues, explica, antes que el atletismo, que los Juegos Olímpicos, “que todo eso, primero están mis estudios, porque una vez se acaba, mi cuerpo no da para más, ya no puedo lanzar, ya no tengo el mismo rendimiento que cuando empecé, no quiero decir, ah yo fui fulanita de tal, no, yo quiero retirarme siendo una gran profesional, al igual que una gran atleta”.