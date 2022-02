Marileidy Paulino pide a "gritos" a Abinader ayuda para su entrenador

Yaseen Pérez Gómez es el entrenador cubano que ayudó a Marileidy Paulino a convertirse en subcampeona olímpico en Tokio en agosto pasado tanto en los 400 metros planos como dentro de la cuarteta mixta 4X400. Pero desde diciembre de 2020 dejó de cobrar su salario de RD$113,224 en el Ministerio de Deportes que lo había contratado.

Ocurrió porque Deportes dio por terminada la relación con Cubadeportes y dejó en manos de la Federación Dominicana de Atletismo pedir la renovación a un precio menor, lo que en septiembre pasado se solicitó.

Sin embargo, las cosas no han salido como estaba previsto y la velocista ha apelado a las redes sociales para pedir al presidente Luis Abinader que intervenga por la difícil situación que atraviesa Pérez Gómez.

“Recuerdo cuando llegué al deporte y quizás muchos no sepan cómo llegué, pero sí muchos saben cómo gané la medalla olímpica, mi imaginación era que después de ese resultado todo iba a cambiar para mi entrenador, una persona que cada día lo da todo para los atletas de este país, incluso siendo extranjero no lo da para su país”, dice Paulino en su post en Instagram.

“Dios, él y yo sabemos todo lo que pasamos antes de Tokio, nadie sabe esas cosas, y hoy en día no puedo creer o aceptar en mi corazón que él no tenga prácticamente nada, a pesar de obtener ese resultado”, continúa.

“Él tiene una familia que mantener, así como todos nosotros la tenemos, nadie sabe si su familia come o no, él tiene sentimientos, para que hoy 24/02/2022 no tenga residencia, no tenga un lugar digno de donde quedarse, donde su salario no sea recompensado”.

Hoy digo esto con dolor en mi corazón y en el de él, pero ya no aguanto más, hasta las lágrimas se me salen al ver y sentir esta situación. No sé qué consecuencias pueda tener al decir esto, pero es lo que me duele y la verdad y no me puedo quedar callada.

@luisabinader le pido ayuda a gritos”, terminó el texto de la banileja.

En Deportes consideraron que el acuerdo que trajo a Pérez resultaba “costoso”; requería desembolsos por RD$45,904,014 al año repartidos en salarios desde los RD$30,000 hasta los RD$134,702. De ese dinero, un 60 % va al Instituto de Deportes de Cuba (Inder) y el 40 % al bolsillo de los entrenadores, pero hasta 2016 la relación era 70-30 cuando los entrenadores ganaron un reclamo.

“La relación con Cuba ha sido de mucha importancia, lo que es el trabajo de los entrenadores cubanos con los atletas nuestros, valoramos como positivo, hay federaciones que no han necesitado, pero para nosotros es de mucha importancia”, dijo en septiembre pasado Gerardo Suero Correa, titular de la Federación Dominicana de Atletismo.