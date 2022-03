El Comité Olímpico Dominicano dice que sí cumplió con la Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda

El jefe y subjefe de misión de los pasados Juegos Panamericanos de la Juventud, Luis Chanlatte y Edwin Rodríguez señalaron que el Comité Olímpico Dominicano sí cumplió con el premio que se prometió a quien resultara ganador del concurso de diseño para los citados Juegos.

El día anterior, la Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda, reclamó que no habían dado el premio al ganador y que tampoco la convocaron para eso.

Chanlatte y Rodríguez señalaron que la ganadora fue Georgina Pérez Veloz, nativa de Santiago y estudiante de LAIE y de la UASD y se le entregó el dinero.

Pérez aseguró a DL que recibió el premio vía transferencia de fondo.

Rodríguez dijo que fue depositado el pasado “10 de noviembre de 2021”.

Chanlatte dijo que en su calidad de presidente interino realizó la convocatoria y posteriormente se recibieron las propuestas de la Asociación, que preside Melkis Díaz y semanas más tarde se entregaron los RD$25,000. “Mis promesas fuero cumplidas, ahora bien no formo parte del Comité de Compras del COD ni administro recursos del organismo por lo que me limité a presentar los diseños y a gestionar el pago a la ganadora, pues lo demás no eran atribuciones mías”.

Rodríguez dijo que los diseños están en el COD y que pueden ser reclamados. “La jefatura de misión y el COD cumplieron”, dijo Rodríguez. “La amiga Melkis está desinformada”, agregó Chanlatte.

Pérez se enteró de la convocatoria a través del Instagram, de la Asociación y presentó su propuesta directamente al COD.

Rodríguez dijo que sería “un orgullo” para el COD volver a contar con el talento dominicano del diseño.