Manuel Selman gana parada de la Liga Mundial de Surf

Manuel Selman obtuvo una victoria trascendental sobre su compañero Evan Geiselman (EEUU), en el Cabarete-Pro de la Liga Mundial de Surf (WSL) impulsado por Carambola Surf House, un evento de nivel 1000 de la serie de clasificación de América del Norte (QS).

"Me siento muy emocionado con este triunfoa. No me lo puedo creer. Gracias a Carambola Surf House por esta oportunidad de traer a República Dominicana una franquicia como esta (la WSL)" Manuel Selman Ganador parada de Surf “

El evento tuvo a Vladimir Guerrero, expelotero de Grandes Ligas como embajador. Dominicana albergó la WSL por primera vez desde su creación con el apoyo del Ministerio de Turismo y la alcaldía de Cabarete.

Los mejores surfistas del mundo de la WSL Qualifying Series (QS) compitieron en Playa Encuentro, Cabarete, Puerto Plata. El torneo contó con la participación de 15 surfistas dominicanos y más de 80 extranjeros.

Selman abrió la final con Geiselman con un maravilloso golpe de derecha cuando sonó la bocina de salida antes de que una pausa en la acción dejara a los competidores peleando por puntajes. Pero el océano permitió que el héroe local obtuviera un 6.87 y ampliara su ventaja sobre el norteamericano justo fuera de la marca de los diez minutos.

Geiselman no estaba fuera del calor todavía y encontró una izquierda corriendo para acumular un puntaje de rango medio antes de que su oponente, cayera un excelente 8.00, dejando a Geiselman con la necesidad de casi la perfección con solo unos minutos restantes.

Esto marca la primera victoria de Selman, así como la aparición final, triunfo de mayor significación al ser sobre el nuevo número uno de América del Norte Nolan Rapoza (EEUU) en las semifinales.

Para Geiselman, esto marca su primera aparición en la final desde Florida Pro en 2019 y lo hizo de una forma fenomenal. Antes de obtener su segundo puesto, Geiselman fue parte de una de las eliminatorias de cuartos de final más esperadas con la estrella de Barbados, Josh Burke.