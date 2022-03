Clásico de la Mujer y siete carreras en el Hipódromo V Centenario

El Hipódromo V Centenario presenta un poolpote en RD$5,837,787 para la cartelera que se correrá este sábado 12 de marzo, y que tendrá como motivación agregada el Clásico Día Internacional de la Mujer, en una programación de siete carreras. La jornada hípica iniciará a las 3:00 de la tarde.

Para el cartel la primera carrera estará fuera de la jugada de pool y será valida el segundo evento de la jornada. El pool de cinco (PK5) tendrá el inicio en la tercera con más de RD$230 mil acumulados, por lo cual se espera nuevamente un gran apoyo de los fanáticos del hipismo.

Iniciando la tarde el Terror del Chamo y Arcoíris (2) son los principales, en carrera que promete buenos dividendos en las bancas.

La jugada de pool inicia con El protector (1), Break My Stride (3) y Moon Games (5) como los favoritos, Toowellstobetrue (2) puede sorprender en la prueba a 1.100 metros. La tercera (segunda valida de pool e inicio del (PK5) se correrá distancia de 1.300 metros con No Stent (2) y Chuchudino (1) como ligeros favoritos ante del grupo de siete competidores, donde no se debe descartar a ninguno de los participantes.

En la cuarta carrera, Clásico día Internacional de la Mujer, Cami Runner (3) es la principal a jugar, seguida de Pantomima (2) y la nativa Mágica Princesa (4) recibe buen apoyo de la crónica especializada.

La quinta es una carrera equilibrada donde todos los participantes tienen opción al triunfo, en la misma Catire (1) luce como el primero, con Wells Selected D (4) como segundo.

Otra carrera de nivel es la sexta donde se enfrentarán cinco nativos, todos con chance al triunfo y el consenso trae como el principal a Lady Tsunade (1), seguido de Don Bertilio (2) y Papa Sotico (5). Cerrando el programa se enfrentan seis a 1.200 metros con Three Deep (6) y Tormenta B (5) como las principales opciones para ganar, es otra carrera sin descarte.