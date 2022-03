Ozuna rechaza a dirigentes que critican al COD sin nada que exhibir

El Comité Olímpico Dominicano (COD), que preside Antonio Acosta, tiene en agenda celebrar su asamblea ordinaria este próximo miércoles 30 de marzo. El primer vicepresidente del organismo, Luis Chanlatte, tiene objeciones, apoyadas en la transparencia, sobre esa convocatoria por lo que pidió su posposición.

Chanlatte, que pide una auditoría forense, emitió una carta el pasado sábado sobre la postergación de la asamblea del COD, hasta tanto se precisen una serie de puntos, eso encontró el respaldo del director de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol, Cristóbal Marte y rechazo por parte del presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna.

Marte le propone al presidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), Alexis García tomar en cuenta el documento de Chanlatte. “Considero que la Fedovoli debe reclamar ante el COD la transparencia y explicación de esta grave denuncia sobre el manejo y destino de los fondos recibidos durante el periodo fiscal 2021”, señala Marte en un documento.

Chanlatte afirma que sus razones “servirán para transparentar el informe económico 2021”.

El vicepresidente dice en su comunicado, en el acápite b, que en el informe del COD no aparecen varias partidas aportadas por el Ministerio de Deportes (Miderec). Y en el C añade: “El informe -del COD- no ofrece detalles de la inversión de ingresos del Albergue (de) RD$13,407,185.00 como se había acordado con Miderec”.

“Para posibilitar una asamblea legal y transparente debemos suspenderla y crear una comisión amplia de miembros del Ejecutivo, peritos y federados para ejecutar una auditoría forense a ese estado financiero y cumplir con el artículo 43”, concluye.

La respuesta

Sin nunca mencionar un nombre, el presidente de la Fedompesas, William Ozuna desaprobó los puntos en cuestión de Chanlatte y señaló que hay personas que “lo único que andan buscando es chisme y sacando lo negativo del movimiento deportivo, con las tantas cosas buenas que hay, que hay que resaltar”.

Dijo que eso es lo que hace grande al deporte y apoyar a los que están haciendo su trabajo. “Entonces, un grupo de gente sin ningún tipo de resultados, ni nacional, ni internacional, ni nada y lo único que quieren es estar hablando cada vez que se le viene a la cabeza una cosa a soltarla para hacerle daño al movimiento deportivo”.

Dijo que esas personas hablan “sin nada que exhibir en el deporte”.

Ozuna llamó a la conciencia de los dirigentes a que se pongan de acuerdo, trabajar por el movimiento, a fortalecerlo y hacerlo grande. “No a minimizarlo con disparates, es verdad que se quiere la transparencia, pero tampoco se tiene que seguir con eso de estarlo golpeando”.