República Dominicana sería subsede de cinco deportes de San Salvador 2023

La República Dominicana sería subsede de al menos cinco deportes, y contando, de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los deportes que acogería el país «son pentatlón moderno, canotaje, ecuestre, hockey sobre césped y racquetbol» como parte de Juegos que tienen por sede principal la capital salvadoreña, informó una fuente.

Vela, canotaje, skateboarding y el tiro con escopeta, estarían entre esas disciplinas, pero una fuente ligada al movimiento olímpico dijo que serán los cinco deportes mencionados, los que vendrán a República Dominicana.

El argumento sobre ese movimiento lo dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) y del Comité Organizador de los juegos regionales, Yamil Bukele.

«Soy crítico en albergar disciplinas que no se ha desarrollado en nuestro país y que no cuentan con una infraestructura deportiva”, dijo Bukele, según publicó Arount The Rings, sitio que dio a conocer la información.

“Sería irresponsable por parte de nosotros. Pero pensando en los Juegos, en las clasificaciones, y que interesa que la juventud tenga su espacio, se ha solicitado mover esos deportes a otra sede fuera de San Salvador”, dijo Bukele.

Cambio de fecha

Los Centroamericanos y del Caribe ahora han cambiado de fecha. Originalmente estaban señalados del 6 al 21 de mayo y se realizarán ahora del 23 de junio al 8 de julio.