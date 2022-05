Annerys Valdez se va, pero Cristóbal Marte le pide aún más

Annerys Valdez se marcha, pero el director de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), Cristóbal Marte tiene otro parecer.



Marte le pide que no lo abandone.

Después de una fructífera carrera en la selección nacional femenina de voleibol, Valdez (en realidad es Vargas Valdez) decidió dejar de vestir la camiseta marcada con el número 1, la cual vistió por 25 años en distintas naciones.

“Ella no me puede dejar solo a mí, no la dejé sola”, dijo el director del Senafe. “Tenemos que reunirnos. Lo haremos la semana que viene. Ella tiene mucho que dar”.

Valdez llegó el miércoles y le envió la carta por correo electrónico pasadas las dos de la tarde de este viernes. Con ella se va la atleta de la generación inicial del proyecto inaugurado por Marte a prinicipios de los 90. Reconoce que la central "entró por la puerta grande y salió por la puerta más grande todavía".

Preguntado sobre en cuál posición considera que la atleta pudiera ayudar a la selección, si uniformada o dentro del cuerpo técnico, Marte dijo que lo desconoce y más bien solo anhela la experiencia de la central para transmitirlo a las jóvenes generaciones.

“Vamos a buscar una solución que aporte, no sé cómo va a ser, pero yo la necesito. Esa experiencia acumulada que ella tiene cuesta mucho”, señaló el dirigente deportivo. “Necesito que me ayuden, cada vez tengo menos fuerza. No es a mí que me están ayudando, es al país”.

Orgulloso de Annnerys

En su carta, Valdez detalla parte de su recorrido con el equipo nacional en el que menciona: “Juegos Olímpicos (3), Campeonatos Mundiales (5), Copas del Mundo (5), Juegos Panamericanos (5) y Juegos Centro Americanos y del Caribe (5)”, sin incluir una larga lista de otros eventos, que incluyen clasificatorios continentales y mundiales.

“(Su carta) me llegó muy profunda. Me dio tristeza, pero me enorgulleció también”, dijo Marte, y la vez le despertó tres sentimientos: “Tristeza (por el anuncio), alegría y mucho orgullo”.

En su trayectoria la espigada atleta llegó a ser considerada como una de las mejores centrales del mundo. “Estoy muy agradecida, no solo por mí, sino por el país. No todos los días tú consigues una Annerys Valdez”, dijo el dirigente.

La reconoció como una mujer humilde, que lo ha dado todo por el país “a cambio de nada desde 1996” y recordó que cuando el país le ganó a Alemania en 1998, por primera vez, “ella tuvo que ver con eso. Le ha dado todo al país, 25 años a cambio de nada”.

Una gran inversión

Marte calificó a Valdez como una atleta de primer nivel y los recursos invertidos se dejaron sentir.

“No perdí ni mi tiempo, ni mis recursos invertido en ella, el retorno ha sido con creces”, señaló.

“Se nos va una grande, pero queda una gigante como modelo de presente y futuras generaciones”.

Nada que agradecer Nada que agradecer “Dándole las gracias”, de esa manera se despide la hoy exatleta de la selección nacional femenina. Sobre ese gesto de Valdez, Marte señaló: “Ella no tiene que agradecerme nada, quien tiene que agradecerle soy yo”. Y al ampliar sobre ese punto precisó que se siente “una persona realizada en aportar para crear un ícono, un modelo a seguir por generaciones presente y futura. No todo el mundo se dedica a representar su país por 25 años”.

Carta completa de Annerys Valdez

Estimado Señor Cristóbal Marte

Presidente del Proyecto Nacional de Voleibol de las Reinas del Caribe de La Rep. Dom

Quisiera dar las gracias por el tiempo vivido y transcurrido en la Selección Nacional de Voleibol, lo que me convirtió en una de las pocas atletas dominicanas en participar en Juegos Olímpicos (3), Campeonatos Mundiales (5), Copas del Mundo (5) y Juegos Panamericanos (5), Juegos Centro Americanos y del Caribe (5) entre otros.

Estos años me permitieron experimentar mi mayor satisfacción de representar a mi bandera y a mi país con orgullo, dándole al mismo tiempo mi agradecimiento a mis compañeras de equipo que pasamos juntas por la gloria.

Ahora ha llegado el momento de partir anuncio mi desicion de no continuar en La seleccion Nacional despues de 25 años de Carrera del deporte que tanto amo. Me hago a un lado conciente de que aun siento algun entusiasmo pero cedo mi puesto a las siguientes generaciones.

Reiterándole las gracias al pais, a usted y a mis compañeras por hacerme sentir emblema de la nación en cada representación en la que pude asistir en nombre de la patria, por lo que en cualquier momento que me necesiten una vez más en cualquier ámbito de la sociedad estaré dispuesta.

Dándole las gracias se despide:

Annerys Vargas Valdez