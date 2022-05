VÍDEOS | Perdió 'Canelo' Álvarez frente a Dmitry Bivol; fue por decisión unánime

Dmitry Bivol retuvo su título semipesado de la AMB el sábado, al superar por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez, quien sufrió apenas la segunda derrota de su carrera.

El invicto Bivol (20-0 con 11 nocauts) posee esta versión del cetro de los semipesados desde mayo de 2016, y dominó a Álvarez (57-2-2, con 39 nocauts).

"No hay ningún pretexto, es un gran peleador, un gran campeón", dijo Álvarez, de 31 años y quien sólo había caído antes ante Floyd Mayweather, el 14 de septiembre de 2013. "Me tocó perder y hay que aceptarlo... Esto no se queda así".

Por segunda vez en su carrera, el mexicano peleó como semipesado, la mayor categoría en la que haya combatido. A finales de 2019, había derrotado en las 175 libras a Sergey Kovalev.

Pero luego de que los primeros tres asaltos resultaron muy parejos, se volvió evidente que el ruso podría aprovechar su mayor alcance y estatura para castigar al "Canelo" y evitar que el mexicano hiciera lo propio.

Álvarez, conocido por su poderosa pegada, trató por momentos de usar tácticas intimidatorias para retar a Bivol.

Sin embargo, los tres jueces dieron como triunfador a Bivol por 115-113.

"Hoy demostré que soy el mejor", dijo Bivol, también de 31 años. "Logré retener mis cinturones, peleando ante un gran campeón, a quien respeto mucho. Creo que el error de él fue lanzar sólo golpes de poder con los que trató de derribarme".

Dado que el contrato incluía una cláusula de revancha, Álvarez dijo en el cuadrilátero que la quería.

"No hay problema", respondió el púgil de nacionalidad rusa, nacido en Kirguistán.

En la categoría de los superligeros, Montana Love (18-0-1, con 10 nocauts), derrotó por decisión unánime al mexicano Gabriel Valenzuela (25-3-1, 15 nocauts). Los tres jueces entregaron tarjetas idénticas de 114-112.

Con el triunfo, Love se consolida como retador en la división.