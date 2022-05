Castro y Melenciano, dos demostraciones de la inclusión deportiva

Los logros alcanzados por Geraldo Castro Encarnación y Christopher Melenciano Reyes les permitieron a ambos atletas ser protagonistas de un acto de reconocimiento, este lunes, por parte del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), encabezado por su presidente Osvaldo Canario.

El Conadis rinde así un tributo a dos meritorios atletas, que presentan discapacidad auditiva, pero con logros deportivos y anhelos profesionales por alcanzar.

“Lograr ambas medallas, traerlas a República Dominicana y traerlas por primera vez, ver que no hay límites, que no hay barreras, que podemos continuar avanzando en República Dominicana es un orgullo”, dijo Melenciano. "Me siento orgulloso, personas con pocos recursos y con discapacidad sentirnos incluidos, continuar desarrollándonos y entrenando más y (además) que las personas sordas pueden aun con barreras, romperlas y seguir adelante”, sostuvo Castro.

Castro, peleador de taekwondo, es bachiller y espera convertirse en maestro de educación física. Ganó un oro en el clasificatorio para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde se hizo de la medalla de plata. También ganó otra plata en el Campeonato Paranamericano ranking G4, el pasado mes de abril.

Melenciano, de atletismo, también es bachiller y abraza por meta la misma carrera que Castro. Es medallista de oro en los 200 metros en la Copa de Atletismo Memorial Barrientos, Cuba (2015); plata en 400 metros, en Morelia, México (2015); plata en el Memorial Barrientos 2016 en relevo 4x100 y sus mayores logros deportivos: oro en los 200 metros y plata en los 400 metros en los Juegos Sordolímpicos, celebrados en Caxias do Sul, Brasil 2022.

“Este acto es un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos de manera constante desarrollar desde esta institución”, dijo Canario en el acto de entrega de sendas platas a los atletas y al que asistieron el viceministro de la Presidencia, Alberto Rodríguez y el presidente del Comité Paralímpico Dominicano (Copadom), Eladio Agramonte.

Canario dijo que busca “fortalecer el área de deportes” del Conadis. “La práctica del deporte también empodera, cuando el individuo está emporado lo pone en posición de él luchar por sí mismo y en este caso, personas con discapacidad, por sus derechos”.

Rodríguez destacó el apoyo brindado desde el ministerio que representa, desde que Alan Jesurum, miembro de la Asociación Nacional de Sordos lo visitó para esos fines. “Hoy Castro y Melenciano son orgullo de la patria, pero yo quisiera que mañana existan más” como ellos dos. “Que el pueblo dominicano se identifique con esos muchachos”.

Los presidentes de la federaciones dominicanas de Atletismo, Gerardo Suero Correa, y de Taekwondo (interino), Amaury Guerrero, asistieron al encuentro así como Yaseen Pérez, entrenador de Melenciano.

Agramonte valoró el deporte en las personas con discapacidad. “Cada persona con discapacidad que se integrar al deporte está buscando una inclusión y esa inclusión le permite determinar la dirección de su vida”, dijo al tomar de ejemplo a los dos jóvenes reconocidos.