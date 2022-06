La pesista Crismery Santana: “Yo me exijo un poquito más”

La pesista Crismery Santana valora el crecimiento que ha alcanzado en especial después de cumplir el pasado ciclo olímpico en el que se hizo de la medalla de bronce de la división -87 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Siento que he crecido a nivel profesional, personal, en cuando a mi desenvolvimiento, tanto en la plataforma como fuera de, gracias a Dios”, dijo Santana.

La pesista al igual que varios de sus compañeros partió el pasado lunes a Jarabacoa a una base de entrenamientos, en la que se prepararán para el clasificatorio panamericano del 22 al 29 de julio en Bogotá, Colombia.

Santana ganadora de medalla de plata en los Juegos Panamericanos de plata, esperaotro podio, para lo cual luchará por plazas del país en Bogotá. Los clasificados irán a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me falta por crecer un poco más de disciplina, aunque tengo mucha. Un poquito más de empeño, un poquito más”, manifestó la también medallista de bronce en el Mundial de Ashgabat, en Turkmenistán 2018.

Para su fortuna es de las atletas que se piden más y más, no importa el logro alcanzado. “Siempre me exijo, aunque muchos me dicen tú estás bien, estás alineada, disciplinada, pero yo me exijo un poquito más y aunque esté bien, siento que puedo estar un poco mejor”, expresó.

Ella explica la parte más complicada de lo que significa alcanzar los niveles de ella y luego encontrarse en una competencia de menor calibre y fallar. “Es más difícil, porque no es lo que pueda decir la gente, si no que tú te presiones. Pero con el favor de Dios, vamos de a poco y estamos encaminados”, manifestó.

La meta en Jarabacoa es hacer un buen trabajo, “que es lo que nos caracteriza, siempre dar el 101 por ciento”, dijo la atleta, simpatizante de una de sus comidas favoritas: domplín con salami, o con sardina.