España no aspirará a Juegos Olímpicos de Invierno del 2030

El Comité Olímpico Español (COE) ha confirmado que finalmente no presentará ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña.

Así lo anunció este martes el presidente del COE, Alejandro Blanco, en rueda de prensa, en la sede del organismo, en Madrid, tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que el principal punto del orden del día ha sido la decisión de no optar a los 'Juegos de los Pirineos' en 2030 ante el desencuentro entre los representantes políticos de Aragón y Cataluña.

"Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, respeto y diálogo, pero si no hay esas bases, no podemos seguir y ésta es la decisión que ha aprobado la asamblea", ha manifestado Blanco.

El dirigente ha lamentado "profundamente que este proyecto deportivo, que debía aunar voluntades, ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes basados en mentiras y suposiciones". "No podemos transmitir esa desunión ante el COI, todo ha lastrado nuestro proyecto hasta llevarlo al agotamiento. Aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo por no haber acuerdo, la candidatura no existe", ha afirmado, abriendo la "posibilidad" de que "en el futuro" se puedan presentar una candidatura por parte de "algunos territorios".

Movimiento olímpico español El anuncio del máximo responsable del movimiento olímpico español culmina doce meses de cruces de declaraciones y desencuentros entre los gobiernos de ambas comunidades autónomas debido, entre otras cosas, al reparto de las pruebas y sedes del futuro programa olímpico que, según el presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha tratado "en pie de igualdad".

La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, ha afirmado este martes que sería "sorprendente" que el COE y el Ejecutivo central renunciaran a presentar una candidatura única de Cataluña y ha adelantado que la Generalitat iba a elaborar en los próximos días una propuesta en solitario, después de que Alejandro Blanco comunicara a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que descartaba la candidatura conjunta.

"Cataluña está preparada para acoger esta candidatura en 2030, 2034 queda muy lejos (...)", ha apuntado Plaja, quien ha responsabilizado a Javier Lambán de haber evitado la candidatura conjunta a los Juegos. "Ha ganado el anticatalanismo", ha subrayado.