Seproi y el MESCYT ganan en softbol gubernamental

Los equipos Seproi y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, (MESCYT), ganaron sus partidos en la jornada del 29 de junio del VI torneo de softbol Gubernamental Copa Confraternidad y Armonía Banreservas 2022. Ambos resultados fueron en la categoría C.

La justa, que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional reconoce con su dedicatoria al administrador general del Banreservas, Samuel Pereyra Rojas. Participan en el torneo 11 equipos, tres en la categoría superior.

El triunfo de Seproi fue 15-9 en el partido celebrado en el estadio del club de la Dirección General de Aduanas. Ganó Pablo Reyes y perdió Tomás Moreno.

Se destacaron a la ofensiva por los ganadores Israel Báez, jonrón y sencillo; Cesar Difó pegó un cuadrangular. Por los derrotados se destacaron Tomás Moreno con tres sencillos y Geraldo Rodríguez con dos jonrones.

El conjunto de la MESCYT superó a la ARS-Reservas por la vía del nocaut, 16-2. Nerys Durán fue el lanzador ganador y perdió Miguel Bautista.

Edwin Ciprian y Juan González pegaron jonrón y sencillo cada uno por los ganadores, mientras que por los derrotados Ervin Paredes dos sencillos y José Abreu un cuadrangular.

Los juegos del sábado

El torneo continúa con seis partidos, tres doble encuentros en los estadios Miramar, Centro Olímpico No. 1 y Centro Olímpico No. 2; todos en la categoría C, a partir de las 2:00 de la tarde.

En el Centro Olímpico No. 1 juegan los equipos Seproi y la MESCYT y en el No. 2 se enfrentan ARS-Reservas y Zonas Francas. En el estadio de Miramar juegan los equipos AFP-Reservas y Banreservas-C, a partir de las 7:00 de la noche.

En la categoría superior juegan un triangular los equipos Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Instituto Cartográfico Militar y Banreservas-A, a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio del Club de CDEE.