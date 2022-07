Seibanos se oponen pista de atletismo sea construida en batey La Higuera

Luego de que el ministro de Deportes y Recreación (Miderec), Francisco Camacho, anunciara el pasado martes la construcción de una pista de atletismo en la comunidad de La Higuera, provincia de El Seibo, varios atletas seibanos y ciudadanos han mostrado su oposición a que su edificación sea en dicho batey, ya que, entienden, la obra debe ser construida en el casco urbano.

Aseguran que, aunque en la comunidad de La Higuera, han salido atletas “buenos”, la provincia cabecera también ha dado muchas figuras reconocidas de ese deporte, al tiempo que explicaron que El Seibo, tenía muchos años pidiendo la construcción de una pista de atletismo, para que ahora se la lleven a un batey.

Dijeron que la pista sería más beneficiosa para los jóvenes si se construye en la provincia de El Seibo, puesto que la comunidad de La Higuera, “no tiene las condiciones necesarias para la construcción de dicha obra".

Leyda Castro, única mujer atleta seibana en llegar al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, dijo a Diario Libre que es inconcebible que una inversión como esa se construya en un campo que al pasar los años no dará los frutos necesarios.

Castro manifestó que aunque admira y aplaude el trabajo de los atletas de La Higuera entiende que no se puede ser “iluso” en pensar que una pista de atletismo en un batey pueda dar resultados.

“Yo sola me he ganado esa obra, por ser la primera mujer seibana en llegar al Salón de la Fama en el deporte de este país, sólo por eso, esa pista debe ser construida en la provincia cabecera, no en un campo”, acató.

Agregó que la provincia de El Seibo merece que por lo menos se le construya esa pista de atletismo, ya que, entiende es un pueblo olvidado que “nunca le han dado nada”.

“En La Romana se construyó una pista de atletismo y no se la llevaron para el batey Guaymate, en San Pedro de Macorís construyeron un complejo y tampoco se la llevaron para Consuelo, entonces, ¿por qué en El Seibo se quieren llevar esa obra para un campo?”, cuestionó la atleta.

La inmortal del deporte dominicano aseguró que la edificación de un complejo en el casco urbano sería de gran ayuda para la juventud, a la vez que dijo que se estaría dinamizando la economía de la provincia de El Seibo.

Guillermo Nolasco, campeón militar en atletismo y exrepresentante de varios clubes del deporte en el país, explicó que de hacerse la pista de atletismo en el casco urbano se le estará sacando el mejor de los provecho en los jóvenes.

“Si esa obra se hace en la provincia vamos a lograr que los futbolistas se consoliden más, ya que ese deporte tanto masculino como femenino en la categoría sub-20 y debajo de esa categoría está entre los mejores del país”, dijo.

Agregó que la República Dominicana acaba de pasar al Mundial del fútbol en la categoría sub-20 y ahí un seibano está representando nuestros colores, por tanto podemos realizar muchas cosas con ese complejo en el casco urbano”, indicó Nolasco.

Precisó que a la pista de atletismo se le puede sacar mayor provecho tanto en el campo de fútbol como en el área de atletismo.

Dijo que en la comunidad de La Higuera no hay condiciones para la construcción de una pista de atletismo, puesto que allí no hay ni siquiera agua potable. Aseguró que la mayoría de los terrenos son propiedad de la empresa privada Central Romana.

“Aquí en el casco urbano hay una gran cantidad de terrenos adecuados para la construcción de esa pista de atletismo, ya está bueno de que este pueblo sea merecedor de algo que valga la pena, porque realmente tenemos todos los méritos para esa obra”, subrayó.

En tanto que el ciudadano Alberto Enrique Peguero argumentó que hace tiempo que el municipio de El Seibo tiene esa pista ganada, ya que de la provincia han salido grandes atletas merecedores de esa obra.

Manifestó que atletas seibanos como Leyda Castro, Guillermo Nolasco, Wellington Herrera Nuñez, Epifanio Rivera, Rafael Febles, Prieto Santana Abad Santana y Wascar Santana, entre otros, han marcado un antes un después en la historia de atletismo en el país.

“Las instalaciones deportivas, deben ser realizadas siempre en espacios del municipio cabecera, próximo a los asentamientos urbanos, nuca en zonas rurales, pues, estarán destinadas al fracaso, ejemplo de esto tenemos a Barranquita en Santiago que después de 28 años, aún no arranca y todo un fracaso”, se lamentó.

El pasado sábado, varios clubes deportivos de la provincia de El Seibo, marcharon en reclamo de que dicha obra sea construida en la provincia de El Seibo y no en un batey, que a su juicio, los jóvenes no le podrán sacar el debido provecho.