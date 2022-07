Marileidy corría de descalza; se convierte en la primera entre las atletas dominicana

Marileidy Paulino se inició en el deporte corriendo descalza. Intuía que, si se destacaba en alguna disciplina podría obtener un día algún tipo de recompensa para ayudar a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/23/ap22204138061278-313855c4.jpg La medallista de plata Marileidy Paulino, de República Dominicana, posa durante una ceremonia de entrega de medallas por victorias en la final de la carrera femenina de 400 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo el viernes 22 de julio de 2022 en Eugene, Oregón. (AP/GREGORY BULL)

Primero llegó el par de zapatillas. En los Juegos Olímpicos del año pasado, lo que Paulino consiguió fueron dos medallas de plata.

Ahora, se marcha del Mundial de Atletismo con un botín: de una presea dorada y otra plateada.

Paulino llegó segunda el viernes en los 400 metros del Mundial de atletismo, donde se coronó la bahamense Shaunae Miller-Uibo, con un tiempo de 49,11 segundos.

El registro de Paulino fue de 49,60. El bronce fue para Sada Williams, de Barbados, con 49,75.

"Me voy muchísimo muy contenta. Yo me defino como una persona que hizo un buen trabajo incluso mejor que la primera, la que ganó primer lugar, porque yo ya tenía 4x400, y es difícil encontrar a una atleta que haga 49 bajito, 48 bajito con 4x400 más una final y ganar segundo lugar, eso es mucho", explicó.

Es cierto, al igual que ocurrió en Tokio, Paulino corrió el relevo mixto y la prueba individual. Mejoró la cosecha olímpica, donde obtuvo dos platas.

Oro comenzando En la jornada inaugural de estas justas en Eugene, Paulino había obtenido la presea dorada en el relevo, junto con Fiordaliza Cofil, Alexander Ogando y Lidio Feliz.

"Las contrincantes tenían nada más una carrera y yo tenía cuatro", expresó Paulino, en referencia a la ganadora de la competición.

En el Mundial, la deportista de 25 años subió al segundo peldaño, ella sola. Y se convirtió en la primera mujer dominicana en ocupar un podio mundialista en una prueba individual.

Asimismo, se trata de la sexta medalla para Repúbica Dominicana en la historia del Mundial.

Un logro importante "Esto significa para mí un logro importante, ya que eso hace que mi familia salga adelante, que más jóvenes se inspiren a hacer deporte y no se pierdan en el camino, mas a las niñas que no ven nada y ni siquiera quieren ver el deporte, pero cuando ven a una persona que les inspira acuden a ella", manifestó Paulino, quien ha expresado su deseo de fundar algún día un centro que ayude a niños y jóvenes sin hogar.

Nacida en el pueblo de Don Gregorio, en la provincia meridional de Peravia, Paulino ha relatado que comenzó a interesarse en el voleibol y el handbol al imaginar que mediante el deporte podría hallar una forma de apoyar a su familia. Luego descubrió el atletismo, pero no comenzó a practicarlo en serio sino hasta los 19 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/23/gail-devers-shaunae-miller-posa-para-una-fotografia-ca84ff5b.jpg La medallista de oro Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, centro, se encuentra con la medallista de plata Marileidy Paulino, de República Dominicana, izquierda, y la medallista de bronce Sada Williams, de Barbados, reacciona después de una ceremonia de entrega de medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo el viernes 22 de julio. de 2022, en Eugene, Oregon. (AP/ASHLEY LANDIS)

Originalmente corría descalza

"No tenía zapatillas, luego me prestaron unas, me regalaron unas y luego firmé un contrato para que me las dieran", contó.

Ahora muchos quisieran estar en sus zapatos.

Cofil, quien al igual que Paulino había obtenido el cetro en el 4x400 mixto, debió conformarse esta vez con un séptimo puesto, al cruzar la meta en 50,57 segundos.

Miller-Ubo había obtenido la plata en los Mundiales de 2015 y 19.