VIDEO | Lo que hará la medallista Marileidy antes de volver a entrenamientos

Comerse una gran pizza y luego retomar los entrenamientos para la Liga Diamante el próximo mes, son los planes inmediatos de la doble medallista Mundial, la dominicana Marileidy Paulino quien dijo estar feliz y agradecida de Dios por el talento puesto en ella.

“Estoy feliz, no me puedo quejar, agradezco a Dios que me ha dado este talento”, dijo Paulino al final de la competencia donde sumó la medalla de plata en los 400 metros planos, su segunda en el Mundial de atletismo que se celebra en Eugene/Oregón, Estados Unidos.

La criolla viene de inscribir su nombre con éxitos en la primera versión de la Liga de Diamante este año, luego de dos mellas de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde fue parte de la cuarteta mixta y en los 400 metros planos.

En el Mundial fue oro en la cuarteta y planta en los 400 metros, con tiempo de 49.60, superada por los 49.11 que hizo Shaunae Miller-Uibo de Bahamas y por encima de Sada Williams de Barbado, que finalizó con el bronce y tiempo de 49.75.

En esa prueba, su compatriota Fiordaliza Cofil llegó en la sexta posición con tiempo de 50.57 superando a las corredoras Candice Mcleod de Jamaica y a Anna Kielbasinska, de Polonia.

Paulino considera que con su actuación ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana, el de su pueblo natal, Don Gregorio y el de su familia, al ser la primera mujer en subir al podio en un Mundial.

Entiende que su triunfo sirve de inspiración a más jóvenes y que es un ejemplo para la mujer dominicana de que “sí se puede”, al recordar que viene de un sector humilde del país.

“Soy una mujer que vino de abajo y lo estoy dando todo por mi familia, mi pueblo y mi país”, afirma la medallista Olímpica y Mundial.