Marileidy pide más apoyo al COD y al Miderec en su propio acto

El festejo en el país por las dos medallas mundialistas de la selección nacional de atletismo terminó con un sabor agridulce.



El Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) organizaron un recibimiento en la casa olímpica para los medallistas de oro del relevo mixto de 4x400, así como a Marileidy Paulino, integrante de ese equipo y ganadora de plata en los 400 metros en el Mundial de Atletismo Oregon 2022.

Fiordaliza Cofil, Lidio Féliz y Alexander Ogando del relevo mixto 4x400 estuvieron presentes en el acto, así como Juander Santos, Robert King y los entrenadores, José Rubio, Yaseen Pérez y Félix Sánchez, el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, entre algunos directivos de esa entidad y el presidente del COD, Antonio Acosta.

Fue en ese ambiente, cuando luego de Acosta y Suero Correa encumbrar los palmarés de los atletas, entonces Paulino eclipsó la algarabía de la sala con sus declaraciones.

Lo hizo después de agradecer la labor de sus compañeros del relevo con un gran desempeño en el estadio Hayward Field, de Eugene, Oregon.

“En nombre de mis compañeros que hemos dado el 100 por ciento y gracias a Dios pudimos obtener la medalla de oro y en mi caso (particular) gracias a Dios la medalla de plata”, dijo Paulino, quien agradeció al programa Creso y al COD.

Fue entonces cuando atravesó y silenció la sala, incluidos Suero Correa, que estaba a su izquierda, seguido de Acosta.

“Aprovecho para decir esto: que desde los Juegos Olímpicos no siento el buen apoyo del Comité Olímpico ni del Ministerio de Deportes. Ese es mi sentimiento”, señaló la atleta.

La situación

“Con el resultado, creo que me merezco el gran apoyo”, señala la velocista luego del encuentro.

No es primera vez que se queja por las razones de hoy. Se refiere a ella, pues tiene una asignación de 10 mil pesos del Parni, que “desde los Juegos Olímpicos no me lo aumentaron y la beca olímpica tampoco”, además de varias cosas “que uno puede decir”. Pero también agrega a su entrenador, Yaseen Pérez, situaciones que declinó detallar en ese instante.

Sobre el Parni, fuentes del Miderec dijeron que es la federación correspondiente que debe de enviar una comunicación al Ministerio “para que se le aumente la asignación”.

Con respecto a Pérez, explicó la fuente que entre abril y mayo se le pagó retroactivo “más de medio millón de pesos”.

Por gestiones del Miderec a Pérez se le asignó un carné el cual avala su estatus migratorio en proceso y por eso pudo viajar a Estados Unidos y su cita consular señalada para el 12 de julio pasado, se le adelantó para el 6, por gestión del Miderec. La fuente desconoce si el técnico ya cobra mensualmente a través del Miderec, aunque sí recibe fondos, alegadamente, de su Federación.

Con la mira hacia el 2023, pero... Paulino es la atleta femenina de más lauros: dos medallas olímpicas (plata), dos medallas mundiales (oro y plata). Son logros altos para minimizarlos en 2023. Ella lo sabe. “Con la expectativa para seguir esforzándome cada día para llegar sana y salva a ese Mundial (2023) y a esos Juegos Olímpicos (2024), siempre y cuando el Comité Olímpico me den el apoyo que yo me merezco”, señaló la velocista. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos también se incluyen en el 2023, por lo que para ella y en sentido general el deporte dominicano, se vislumbran 24 meses de competencias de alto calibre. “Día tras día yo me esfuerzo demasiado en la pista, cojo demasiado sol y nadie sabe lo que yo sufro”, señaló la corredora.