Usyk vuelve a vencer a Joshua y retiene los cinturones mundiales de peso pesado

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk retuvo sus títulos mundiales de peso pesado con una victoria por decisión dividida sobre Anthony Joshua el sábado en una revancha en Arabia Saudita que estuvo más reñida que la primera pelea del año pasado.

Ambos peleadores levantaron la bandera ucraniana azul y amarilla mientras se leían los puntajes de los jueces en el estadio King Abdullah Sport City, cerca de Jeddah. Cuando fue declarado ganador, Usyk escondió su rostro detrás de la bandera.

Usyk, de 35 años, mantuvo sus cinturones de la AMB, la OMB y la FIB seis meses después de servir en el ejército ucraniano como parte de la defensa del país contra la invasión de Rusia.

Animado por un mensaje previo a la pelea del presidente de Ucrania, Usyk cargó con el peso de una nación devastada por la guerra en una pelea que estaba en la televisión abierta en su país natal y tuvo que resistir un ataque corporal sostenido de un Joshua mejorado. para asegurar la victoria.

Ambos boxeadores parecían exhaustos cuando sonó la campana final. Usyk cayó a la lona y miró al cielo y pronto se le unió Joshua, quien abrazó a su oponente y apareció para ofrecer su ayuda a la difícil situación de Ucrania.

En un discurso cargado de improperios dentro del ring, Joshua elogió a Usyk por pelear tan bien en las circunstancias.

Usyk también reclamó el cinturón de Ring Magazine con la victoria. Solo hay un título de peso pesado que Usyk no posee: el del CMB que Tyson Fury dejó vacante este año, quien dice que está retirado.

Cuando se le preguntó acerca de Fury, Usyk dijo: “Estoy seguro de que Tyson Fury aún no se ha retirado. Estoy seguro de que Tyson Fury quiere pelear conmigo. Si no peleo contra Tyson Fury, no peleo en absoluto".

Dos jueces se la dieron a Usyk, uno 115-113 y el otro 116-112. El otro le dio la pelea a Joshua, 115-113.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, sufrió su tercera derrota en 27 peleas y su carrera se encuentra en una encrucijada.

A dónde va Usyk ahora parece depender de Fury.