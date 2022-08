Ex boxeador Foreman fue acusado de abusos sexuales a hijas de sus exsocios

Dos mujeres acusaron al excampeón de boxeo de pesos pesados George Foreman de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad en la década de 1970, según las demandas presentadas esta semana, según una versión publicada por CNN.

Una de las mujeres se describe como la hija de un asesor y mánager de Foreman, mientras que la segunda mujer es la hija de un boxeador que entrenó con él, según los documentos.



Buscan un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios contra Foreman y cualquier otra persona que pueda ser responsable de los supuestos abusos. Esas partes adicionales podrían añadirse a la demanda a medida que se disponga de más información sobre el caso, dicen los documentos.

Foreman, en un comunicado este miércoles, negó las acusaciones.

"En los últimos seis meses, dos mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años, en la década de 1970. Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones", dijo.

"El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento. Me guío, y siempre lo haré, por mi fe y mi confianza en Dios. Trabajaré con mis abogados para desenmascarar de forma completa y veraz la trama de mis acusadores y defenderme en los tribunales. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas", añadió Foreman.

Las demandas, presentadas en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, no nombran a Foreman, pero proporcionan detalles identificativos, como que el presunto agresor es "un antiguo boxeador profesional de pesos pesados que se hizo profesional en 1969" y que fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial y en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional".