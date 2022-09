Ruiz busca encaminarse hacia otro cetro de los pesados

Andy Ruiz tuvo una noche inolvidable en el cuadrilátero hace tres años. Insiste en que puede tener más.

Su duelo de este domingo por la noche frente a Luis Ortiz sería una buena oportunidad para demostrarlo. Podría representar también la última oportunidad del mexicano para emprender una senda que lo lleve a recuperar los cinturones de los pesados que le arrebató milagrosamente a Anthony Joshua y que perdió inmediatamente después ante el propio astro británico.

Trato de demostrar algo

"Trato de demostrar algo, no sólo para los aficionados o para mi familia, sino para mí mismo, porque perder todos esos títulos me rompió el corazón", comentó Ruiz. "No puedo perderme la oportunidad de colocarme en una posición que me permita ser campeón de nuevo"