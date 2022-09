Coe se muestra "muy confiado" sobre la seguridad de los JO-2024

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el británico Sebastian Coe, se declaró "muy confiado sobre que todo irá bien en los Juegos Olímpicos de París-2024" en términos de seguridad, en una entrevista a la AFP en Zúrich (Suiza) durante la final de la Liga de Diamante.

P: La final de la Liga de Campeones organizada a finales de mayo en el Stade de France estuvo marcada por un fiasco de seguridad. ¿Es algo que a usted le inquieta de cara a los Juegos de 2024?

R: "No, porque aquí se trata de los Juegos Olímpicos. Es una mentalidad muy diferente. No estoy juzgando a nadie sobre los campos de fútbol o la seguridad. Hubo dificultades en Londres durante la final de la Eurocopa de fútbol entre Inglaterra e Italia (en julio de 2021). Pero he participado en la organización de los Juegos Olímpicos de Londres (en 2012 era presidente del comité de organización). Y pienso simplemente que es un momento diferente. No me espero ese tipo de ambiente. Soy un aficionado al fútbol, no digo que tenga nada que ver con los fans, solo digo que el fútbol plantea desafíos a los que otros deportes no tienen que enfrentarse. La seguridad debe funcionar. No me lo tomo a la ligera. Pero estoy seguro que las autoridades y personas a la que les corresponde habrán examinado con atención lo que ocurrió esa noche en el Stade de France y estoy muy confiado en que todo irá bien en los Juegos Olímpicos".

P: El tenis continúa aceptando a jugadores rusos y bielorrusos en el circuito internacional desde la invasión de Ucrania. ¿Por qué no el atletismo?

R: Rechazo calcar mi moral o mis decisiones a las de otros deportes. Si hubiera seguido la tendencia de otros deportes, como me animaron a hacer en aquel momento, no habríamos suspendido a la federación rusa en 2015 (después de un gran escándalo de dopaje institucionalizado). Bajo mi punto de vista, somos una autoridad independiente. Soy elegido para tomar junto al consejo las decisiones que sirven al interés de nuestro deporte y ese seguirá siendo nuestro mayor principio. No veía cómo podíamos tener atletas rusos y bielorrusos en nuestros campeonatos del mundo cuando el equipo ucraniano estaba en ese momento impactado por el conflicto: ciertos atletas peleaban por su país, otros no podían volver a sus casas... eso crea un precedente y lo acepto. No es seguramente la última vez que nos tengamos que enfrentar a la actitud de un país agresor".

P: ¿En qué momento pueden esperar los rusos volver a las competiciones?

R: "Para Rusia existen dos asuntos diferentes. Está el proceso de reintroducción de la federación rusa (después del escándalo de dopaje) según los criterios dictados en 2015. Pero incluso si el Consejo decide en los próximos meses que ya se dan las condiciones para una vuelta, parece improbable, dada la situación actual, que los deportistas rusos regresen. No digo que nunca vaya a pasar, la situación (en el frente) puede evolucionar. Pero mientras estimemos que la integridad del deporte esté amenazada, que los atletas ucranianos atraviesen esta situación, no cambiaremos de posición".

P: Varios atletas han tomado recientemente la palabra al respecto de la menstruación y su impacto en el rendimiento deportivo. ¿Cuál es su reacción?

R: "He pedido a nuestros equipos médicos y científicos que me digan si existen o no investigaciones en este dominio. Y si las hay, ¿se difunden correctamente? ¿Tenemos verdaderamente todo el conocimiento posible?. Soy también presidente honorario de la Universidad de Loughborough (en Inglaterra), y también he preguntado si había estudios o trabajos efectuados al respecto. Lo que puedo decir verdaderamente es que no es un sujeto tabú para mí. Por el momento, intento entender donde nos encontramos en la investigación. ¿Hace falta (iniciar), hay una falta de conocimientos a completar, hay algo sobre lo que podamos apoyarnos? En cualquier caso, esas reflexiones son muy pertinentes.