Campeona de patinaje abre cuenta en OnlyFans para recaudar dinero e ir a los Juegos Olímpicos

Elise Christie está vendiendo fotos atrevidas para ayudar a financiar su sueño de aparecer para el Equipo de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

La tres veces campeona mundial de patinaje de velocidad en pista corta ha creado una cuenta de OnlyFans y está publicitando el enlace en su página de Instagram.

Por una tarifa de suscripción de US$12 por mes (£11 libras esterlinas), la mujer de 32 años planea compartir imágenes con clasificación X en la controvertida plataforma de redes sociales.

Ya ha publicado imágenes burlonas de sí misma usando lencería negra tomadas en una cocina, que fueron compartidas por su amiga y ex atleta Sarah Lindsay.

Y uno de sus primeros mensajes el miércoles preguntó: "¿Cuántos suscriptores para una foto de patinaje en topless?"

Christie, escosesa con más de 82,000 seguidores en Instagram, compitió en tres Juegos Olímpicos, pero nunca ganó una medalla, se estrelló y resbaló espectacularmente varias veces en carreras de alto octanaje.

Christie busca ganar su primera medalla olímpica en 2026.

No pudo llegar a los Juegos de Beijing de febrero pasado debido a una lesión en el ligamento del tobillo sufrida esa temporada en un accidente.

Esto la llevó a anunciar su retiro del deporte profesional en las redes sociales, pero luego dio un giro en U a esos planes.

En una entrevista con SunSport en mayo, Christie dijo que estaba trabajando en una pizzería y para un negocio familiar de curry para pagar las cuentas.

También dijo que estaba buscando formarse en el extranjero durante los próximos cuatro años después de vender su casa en el Reino Unido.

En los últimos meses, Christie ha impulsado sus jugos competitivos en competencias de E-scooter de 60 mph.

La estrella nacida en Livingston cambió los patines de hielo por dos ruedas cuando participó en el Campeonato Mundial inaugural de eSkootr en Londres en mayo.

Hablando en la BBC a principios de este año, Christie afirmó que había mirado el entrenamiento en Kazajstán y los EE. UU. para lograr su sueño de aparecer en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

Ella agregó: “Quería obtener esa medalla olímpica, pero no estaba destinado a ser esta vez. Sabía que no iba a estar en un nivel lo suficientemente bueno.

“Siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí.

“La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce.

“Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento “.