El Pabellón de la Fama del Deporte abre puerta a 10 nuevos inmortales

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano consagró el domingo las carreras de Efraín Valdez, Francisco Cordero, Francisco García, Nurys Arias, Eleucadia Vargas, Kelvin de León, Modesto Castillo, Katty Acevedo, Héctor J. Cruz y Fernando Teruel.

Los ciudadanos escribieron para siempre sus nombres en la historia del deporte nacional, al ser entronizados como inmortales, en una vistosa ceremonia realizada en el auditorio principal de la institución, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Cordero y Valdez fueron exaltados en la disciplina del béisbol, Cruz y Teruel entraron como propulsores, Vargas y Acevedo pasaron a engrosar las reducidas listas de judocas y karatecas inmortales, Arias y Castillo aumentaron las de voleibol y atletismo, mientras que De León se convierte en pionero en balonmano.

Los relevantes méritos deportivos en sus prolongadas carreras fueron expuestos por el Pabellón de la Fama durante la ceremonia de Exaltación de la Clase Inmortal 2022 correspondiente al Ceremonial número 56, cuyo acto fue dedicado a las históricas selecciones de fútbol sub-20 masculina, que clasificó al Mundial de la división en Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, y al relevo mixto 4x400 campeón en los Mundiales de Oregon, Estados Unidos. Se entregó placas.

El acto tuvo como presidente de honor a Reynaldo (Pappy) Bisonó.

Valdez fue el único ausente debido a que no pudo hacer el viaje desde los Estados Unidos. Fue representado por su hijo Bradley y tuvo como edecán a José Aníbal García.

Los demás edecanes fueron Daniela Acevedo (hija de Katty), Margarita Demorizi (esposa de J. Cruz), Leyda Castro (Castillo), Ruben de Lara (Teruel), Cristóbal Marte (Arias) , Pedro Pablo Pérez (García), mientras que Carlos Cordero, Leonny de León y Domingo García fueron los edenes de sus hermanos Francisco, Kelvin y Eleucadia.

Palabras de los inmortales

FERNANDO TERUEL

"La inmortalidad es la satisfacción más grande que deportista alguno pueda tener. Es a donde un deportista desea llegar".

"Nunca soñé que iba a ser un inmortal del deporte, no pasaba por mi mente, pero te confieso que en años recientes la gente me decía inmortal y yo tenía que aclarar que no lo era".

"Sin embargo, confieso que es la satisfacción más grande que he podido tener, es como la finalización de una carrera, no porque no vaya a seguir aportando al deporte. Es la consagración de una carrera".

"Dirigí todas as categorías, desde minibasket hasta master y a lo largo de mi carrera puedo decir que mis mayores trofeos son los jugadores con los que hoy preservó una relación de padre a hijo, de amigos, gente de mi total confianza, como Hugo Cabrera, Chico Sibilio, Chu Mercedes, Bombo McKelly, Boyón Domínguez, Vinicio Muñoz y muchos más, están en mi cerebro, de ellos Chu exactamente es como un hijo, el varón que yo no tuve biológicamente".

HÉCTOR J. CRUZ

"La inmortalidad es una distinción muy alta para mi carrera de casi cinco décadas en el periodismo".

"Una distinción que abarca a mi persona por una trayectoria tan larga, a mi familia y que enorgullece a la prensa deportiva nacional".

"Me han marcado hechos deportivos como los 12 Juegos del 74, que los cubrí siendo un joven y recibí el impacto por mi juventud, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y los Panamericanos del 2003, sobre todo con el triunfo del equipo de voleibol femenino sobre Cuba".

"La satisfacción personal se resume en una actividad periodística que ha servido al deporte en diferentes escenarios, con 20 libros como autor y editor, productor y editor por más de 40 años, 42 años de columnista, de muchos trabajos audiovisuales".

"Le dedico esta distinción a la prensa deportiva nacional, a mi familia y particularmente al periodista que debe involucrarse en el deporte con vocación, con pasión y dedicación y tener como norte, que además de desarrollar una carrera deportiva, también debe servirle al deporte".

KELVIN DE LEÓN

"Estaba trabajando cuando me llamaron y no me lo creía. Es una distinción muy grande".

"Como atleta de balonmano ser el pionero me dice que estoy abriendo esa puerta del Pabellón de la Fama, y espero que lleguen en los años sucesivos".

"Ahora que seré un inmortal, vienen a mi recuerdo esos compañeros con los que crecí jugando este deporte y con los que llevamos el país a un nivel de potencia en la región".

"El sentimiento es que me recuerdo de todos los muchachos que comenzamos desde cero, es el sentimiento que me acoge".

"El logro que más recuerdo es el primer oro en los Centroamericanos de El Salvador, fue el que más disfrutamos, ganar esa medalla de oro era lo que nunca se me ha olvidado, porque aunque sabíamos que éramos los favoritos, se trató de la primera de tres medallas de oro consecutivas en Juegos Centroamericanos".

"Daniel Mateo en el colegio me introdujo al balonmano en San Pedro".

"Vivo y soy entrenador en España, pero en lo que puedo aporto a la disciplina en mi país, salí de allí, le debo mucho a ellos y en lo que puedo estoy a la orden para mi deporte".

KATTY ACEVEDO

"Muy contenta, lo esperaba por muchos años, pero gracias a Dios que llegó. Llegó en su momento, justo cuando debía llegar".

"Mi medalla en los Panamericanos del 2003 es mi mejor actuación, la que más me acoge, porque gané una medalla derrotando a las contrincantes más fuertes, que eran una cubana y una norteamericana"

"Agradezco a mis entrenadores y forjadores Alberto Soriano y Antonio Vólquez".

FRANCISCO GARCÍA

"Un enorme placer y un orgullo estar aquí, a donde llegó con una combinación de mi carrera en la NBA y en la selección nacional".

"El Mundial 2014 en España fue el mejor momento mío con la selección. Fue una experiencia única ir a ese mundial y tener buenos números ofensivos".

"Estoy impresionado con el talento joven del basket nacional, sobre todo con Jean Montero y Andrés Feliz".

"Me agrada el retorno del Che, Néstor García, como técnico de la selección. El Che puede cambiar nuestro baloncesto, trae un carisma diferente. Ojalá perdure por mucho tiempo aquí".

FRANCISCO CORDERO

"Saber que me habían elegido fue algo súper especial, no estaba en el país, acababa de levantarme, en Panamá, donde estaba siguiendo una eliminatoria del Clásico Mundial".

"Me enteré a través de las redes, tras ver con sorpresa una foto mía que no había subido, me puse a leer y ahí vi de qué se trataba".

"Fue algo sorprendente, eso me llena de satisfacción y orgullo porque resalta mi carrera y mi trayectoria".

"Mi carrera empieza el 15 de junio de 1994 cuando firme con Detroit".

"Si te digo que imaginaba que podía ser el rey de los juegos salvados de Grandes Ligas entre los dominicanos, te hablo mentira, pero si te digo que siempre me vi con el potencial para llegar a Grandes Ligas y hacer un buen trabajo, pero no que tenía un potencial para salvar 327 partidos".

"Me defino como un instrumento de Dios para jugar al béisbol y tener una carrera exitosa. En 1997 llamé a mi madre para decirle que abandonara su organización porque veía que no lo estaban tomando en cuenta y lo menospreciaban como lanzador. Ella me dijo, ´usted se queda en el equipo, usted dejará el béisbol cuando lo boten'. Mami me enseñó que con la fe se puede todo, ella tuvo esa fe y esa templanza para criar prácticamente nueve hijos sola, después que enviudó en 1995. Fue todo para esos nueve hijos, sobre todo para mí".

Cordero admira a Dusty Baker, a quien define como un padre, un amigo y un ser humano extraordinario. Recuerda que en 2008 cuando perdió a su madre. "En ese año y en el siguiente Baker puso su hombro para que yo llorara, me llevaba a su oficina, me hablaba, me animaba, me enseñó que con la fe en Dios y confiando en Dios todo se puede. Es el mejor dirigente que he tenido, y tal vez el que muchos más como yo hayan tenido".

MODESTO CASTILLO

"Ser inmortal es emocionante por demás. Cuando lo supe me confundí en un abrazo con mi esposa y ambos le dimos las gracias a Dios".

"Es lo máximo de todo atleta cuando es electo inmortal".

"Como momento grande recuerdo la plata que gane en los Panamericanos de 1987, pero el más significativo para mí fue cuando en los mundiales bajo techo de Francia fui a la final y quede sexto compitiendo contra atletas de grandes potencias".

Sobre su vigente récord nacional de 36 años en 110 metros con vallas, Modesto cree que su marca perdura un poco porque los que están más cerca no bajan de los 14.0, pero cree que los récord se hacen para romperse y "espero que lo rompan pronto, pues si eso ocurre significa que nuestro deporte y los jóvenes están avanzando".

Agradeció su armadura como atleta al fallecido entrenador Elpidio Encarnación. "Influyó en lo que fui como atleta y como persona".

Está casado desde hace 37 años con Carmen Luz Colón, boricua, a quien conoció en su época de atleta y estudiante en Puerto Rico. "Fue mi mayor apoyo cuando yo era atleta y estudiante".

Arengo a los jóvenes a estudiar y practicar deportes, pues "ahí está el futuro de la patria"

NURYS ARIAS

"Corisis, mi hermana de selección y compueblana, me llamó y me dio la información sobre mi elección".

"Sentí una emoción enorme, algo muy grato para mi, luego lo vi en las redes y finalmente recibí la llamada del presidente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzman".

"Ese oro de los Panamericanos del 2003 es una medalla histórica que recordaré por siempre, por producirse en el país y ganarla de la forma que lo hicimos en cinco sets ante Cuba".

"Es muy grato y especial ser parte de las primeras Reinas del Caribe, la que marcamos la pauta para que este deporte tenga el grato honor y la gloria que tiene el voleibol hoy día".

"La inmortalidad es un logro de mi familia, de Cristóbal Marte y y de Jorge Pérez Vento, quien fue más que un entrenador, un educador para nosotras".

ELEUCADIA VARGAS

"Estoy contenta y muy agradecida por las personas que hicieron posible de que hoy estemos aquí".

"Ellos han reconocido el esfuerzo, trabajo, dedicación y disciplina y lo que uno ha hecho por el deporte y el país. Lo recibimos con orgullo".

"Las medallas que gané en los Panamericanos de La Habana 91 y Winnipeg 99 son las principales responsables de que hoy haya sido inmortalizada".

"Agradezco a Dios que ha permitido que esto haya llegado, a mi familia, a mis padres, compañeros, presidente de la federación, al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana".