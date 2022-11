Informe del Ministerio de Economía observa que el COD incumple la Ley

El Comité Olímpico Dominicano (COD) vuelve a complicarse una vez más con el Reglamento de aplicación 40-88 de la Ley No. 122-05, según se desprende del último informe procesado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

El COD cumplió con algunos puntos, pero en otros quedó a deber. “Basados en los resultados presentados en la sección de hallazgos del presente informe, podemos decir que el Comité Olímpico Dominicano, Inc, no se acoge a lo estipulado en el Reglamento de aplicación 40-08 de la Ley No. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, específicamente en los artículos 19, 171”, señala la conclusión del documento.

El ministerio dice haber auditado la documentación soporte disponible en el Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones sin fines de lucro del COD, correspondiente al período 1 de enero al 30 de junio de 2022. Y advierte que la administración de la fundación es responsable de la preparación y presentación de las informaciones y documentos contenidos en el sistema.

Las asociaciones sin fines de lucro están conectados al sistema del SIGASFL, por lo que las informaciones y la documentación soporte sujeta a evaluación y análisis corresponde “únicamente” a lo que se encontraba disponible a ese sistema.

En otro hallazgo, el MEPyD advierte que durante “nuestra verificación”, se identificaron gastos operativos no admisibles y pone dos casos. “El total de los gastos operativos no admisibles asciende a RD$5,291,498.31 equivalente al 15% de la subvención”.

En total, el COD recibió en ese primer semestre un total de RD$17,044,800.00. Una cantidad similar le sería entregada al organismo en el segundo semestre. Dada la situación, la segunda parte no sería entregada.

En diciembre de 2021, el COD enfrentó una situación con el MEPyD.

Gastos no admisibles

La fecha de evaluación del MEPyD al COD se corresponde al 26 de octubre de 2022. Y también resalta otro hallazgo en “gastos administrativos no admisibles”, que suman RD$1,596,320, los cuales no fue posible conciliar los montos registrados con los montos de los documentos de soporte suministrados, impidiendo validar la correcta ejecución de las actividades reportadas”.