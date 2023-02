Natación y Patronato presentan diferencias en manejo de la piscina

La Federación Dominicana de Natación (Fedona) solicitó, a través del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que le sean cedidos el manejo exclusivo de cuatro áreas correspondientes a esa entidad federada, pero según reportes la petición fue denegada por el Patronato que administra el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Una carta enviada por la Federación al Ministerio, de fecha 19 de enero, y firmada por el presidente de ese organismo, Radhamés Tavárez, se lee que la Fedona pide le “sean entregadas las llaves” de las áreas “sala de espera, salón de jueces, salón de mesa técnica y salón VIP”.

Diario Libre tuvo acceso a las cartas. La retención de las llaves, por parte del Patronato, afecta el manejo técnico de forma independiente de la Fedona.

El Patronato es presidido por el Ministro de Deportes, Francisco Camacho.

“El motivo de esta solicitud está basado en que estas áreas son de uso exclusivo de la Federación Dominicana de Natación” y sus respectivas asociaciones.

En consecuencia, el director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, José Ramón Paulino, a nombre del Miderec, remitió una comunicación al Patronato el pasado 20 de enero. “El motivo de dicha solicitud se basa en que estas áreas son de uso exclusivo de dicha Federación”.

El 3 de febrero, el Patronato informó al Miderec que las “áreas” descritas en las distintas comunicaciones “así como muchas otros más dentro de estos instalaciones siempre han estado a la disposición de dicha Federación a través de los procedimientos claramente establecidos y que bien son de su conocimiento; no obstante, es importante aclarar que la administración, custodio y mantenimiento de las instalaciones del Complejo Acuático y sus áreas circundantes son una responsabilidad del Patronato debidamente establecido en el decreto 279-13”, señala la carta, rubricada por la Directora Ejecutiva del Patronato, Mónica Mederos.

“Nos encontramos permanentemente en disposición de apoyar cualquier necesidad que tenga la Fedona en estas instalaciones”.

Mederos, consultada por Diario Libre, informó que de las áreas sugeridas por Fedona, “los alones VIP y la sala de jueces fueron recientemente remodeladas con fondos del Patronato” y agregó que “el que no tenga la llave, no quiere decir que no pueda disponer de esas llaves en el momento que lo requiera, bajo solicitud”.