La alcaldesa de París afirma en Kiev que no quiere atletas rusos en los JJOO de 2024

JJOO París 2024. Anne Hidalgo estuvo de visita en Ucrania, donde se reunió con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y habló ante el ayuntamiento de la capital ucraniana. Fue una oportunidad para debatir la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es la segunda vez que Anne Hidalgo visita la capital ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa, recuerda nuestro corresponsal en Kiev, Stéphane Siohan.

La alcaldesa de París acudió el jueves con una delegación parisina para prestar ayuda humanitaria, pero también para anunciar la creación de un grupo de trabajo entre los alcaldes de París, Bruselas y Varsovia, con el fin de estimular los esfuerzos y las inversiones para la reconstrucción de Kiev y Ucrania en general....

Pero frente al alcalde de Kiev y antiguo boxeador, Vitaly Klitschko, Anne Hidalgo tenía un mensaje muy preciso que transmitir: "No deseo, no quiero que haya una delegación rusa mientras haya guerra, mientras Rusia esté atacando a Ucrania. No quiero una delegación rusa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, ni siquiera bajo una bandera neutral, porque eso no existe”, afirmó.

Así insistió La alcaldesa de París insistió: "No se trata de dopaje, se trata de una guerra y una agresión contra un pueblo que simplemente pide la autodeterminación, por lo que no quiero una delegación rusa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París mientras exista esta guerra."

Las palabras de la alcaldesa de París debieron contar con la aprobación del alcalde de Kiev, así como de sus concejales, aunque la decisión sobre la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos corresponde al Comité Olímpico. Pero los kievitas agradecieron que el alcalde de París, la Ciudad de la Luz, compartiera su lucha.