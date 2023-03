Selanny Puente brilla en el voleibol y aspira a ser arquitecta

Desde los cuatro años de edad, Selanny Puente Estrella eligió el deporte y dentro de ese universo, se inclinó por el voleibol.

Hoy, la joven que fue parte de la selección juvenil sub-19 Copa Panamericana Tulsa (Oklahoma) 2022, es una estudiante-atleta de Weatherford College.

Puente quedó en el equipo estelar como una de las dos mejores bloqueadoras de ese campeonato para la posición central, lo que lleva a alegría a ella y a sus padres Secundino Puente Miliano y María Mercedes Estrella Durán, quienes la llevaron de la mano al voleibol.

“Continuar jugando voleibol y estudiando mi carrera universitaria al mismo tiempo”, son las metas de la juvenil deportista, que tiene seis meses de estudios de arquitectura en la Weatherford College.

Como todo cambio de ambiente, para ella no fue simple integrarse a otra comunidad, distinta de la dominicana. “Pero ya poco a poco me he ido integrando y acostumbrando a la cultura estadounidense”, dijo.

Selanny comenzó sus entrenamientos en su deporte en la Escuela de Volleyball Carlos Ruiz.

Proyecto de voleibol

La jugadora central, después de dejar la Escuela Carlos Ruiz, se intetró al Proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, donde ha desarrollado toda su vida deportiva.

Fue allí donde vio el juego de la jugadora que más le simpatiza, como para seguir sus pasos.

“Admiro a Jineiry Martinez”, dice. Y razona: “Porque ella es una muy buena jugadora de central, es muy ágil y muy rápida y aparte de que jugamos la misma posición”.

Sin dudas un buen ejemplo a seguir y a la vez una gran tarea para Selanny.CSG