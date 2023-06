Dirigente José Rubio calificó de "abuso kilométrico" de la Federación exclusión de San Salvador 2023

José -Ludwig- Rubio calificó de "abuso kilométrico" la decisión de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) de excluirlo del cuerpo técnico del cuerpo de entrenadores que dirigirá el equipo de ese deporte en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

"Entiendo que es un abuso kilométrico", dijo Rubio.

El cuerpo oficial de entrenadores escogido por la FDAA lo integran Yaseen Pérez, Félix Arquímedes Sosa, Natalia Korotaeva, Mariano Cedeño, Reinaldo Guerrero Santana y Ramón Valdez Rosario como jefe del equipo.

Dijo que los demás atletas están yendo "con su entrenador cabecera" y los que él dirige "comprenden la mayoría de la delegación junto a Yaseen Pérez, duplicando al que más atleta incluyó" después de ellos dos.

"Creo que la dirigencia deportiva nacional debería de ponerle atención a este tipo de atropello que se acaba de cometer conmigo", dijo Rubio a Diario Libre, desde Miami, Florida, Estados Unidos donde reaiza una base de entrenamiento con los atletas que están bajo su dirección.

Enfatizó que no está "reclamando nada que no amerite reclamo. Los resultados y los hechos están ahí. No solo en esta ocasión, si no a través del tiempo".

Dijo que su trayectoria es conocida por todo el mundo, unido a su experiencia que en este tipo de evento juega un papel preponderante a la hora de tomar decisiones, principalmente en asuntos de relevos.

"Entonces creo que no solo está atentando contra mí. Mi integridad, mi trayectoria y principalmente mi esfuerzo y mi trabajo. Todo el dinero, todo el tiempo, todo el sudor invertido en estos atletas, sin ayuda en su mayoría", expresó el técnico.

Aún cuando en la lista preliminar Rubio no aparece, datos confirmados en la plantilla en El Salvador confirman que el dominicano no está registrado.

Los atletas que Rubio dirige son Fiordaliza Cofil (200m-400m-Relevos), quien correrá en tres eventos; Evelin del Carmen (400 metros vallas); Marianny Otaño (100 metros vallas); Franshina Martínez (Relevo 4 x 400m); José González (100m-4 x 100m); Juander Santos (400 metros vallas); Robert King (400m- 4 x 400m); Ferdy Agramonte (800m-4 x 400m) y Ezequiel Suárez (4 x 400m).

"Estamos ahora mismo en una base de entrenamientos en Miami, seis de ellos (aquí), los otros tres que (no están en Miami) por falta de visado y negligencia de la Federación (Dominicana de Atletismo), a la que se le solicitó desde el año pasado y es la hjora que no han dado ninguna respuesta".

Manifestó que "de seis que hay acá, solo dos están siendo cubiertos por el programa CRESO (Creando Sueños Olímpicos), los otros cuatro, particularmente les he pagado los tickets y los tengo en mi casa alojados y dándole la alimentación".

Reiteró que "es un abuso", que después de años trabajando, esos atletas lleguen a esos Juegos, sin su entrenador, "sin el que está día a día con ellos" lo cual "atenta contra los resultados, el buen desenvolvimiento de ellos y contra la inversión hecha por el Estado y el programa CRESO en esos atletas".