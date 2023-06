Tenismesista Yasiris Ortiz se gradúa "cum laude" en Nueva York

Los estudios se les daban tan bien a Yasiris Ortiz Mejía que el pasado 2 de junio recibió su título de Ingeniería de Sistema (Computer Science, le llaman en inglés) y con honores.

En fin esa ha sido la trayectoria para la integrante de la selección femenina de tenis de mesa.

"La disciplina que he aprendido estos años desde que empecé en el deporte, lo he llevado a los estudios", manifestó Ortiz Mejía a Diario Libre, desde Lima, Perú donde participa en el clasificatorio panamericano de su deporte.

Y ha tenido que ser así. Todo "disciplina". Ella llegó a Estados Unidos sin un mínimo del dominio del idioma inglés. Pero le puso y con su esfuerzo en "seis meses" ya se podía comunicar en ese idioma.

Así comenzó a dar los pasos hasta graduarse cum laude en The City College of New York, después de pasar dos años en el Bronx Community College.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/13/yasiris-ortiz-tenis-de-mesa-ded92c70.jpeg Yasiris Ortiz (FUENTE EXTERNA)

Un gran paso para la joven, que de niña nunca recibió una "pela" por no sentarse a hacer sus labores escolares. "No tienen que mandarme a estudiar. Yo lo hago sola", dijo la tenismesista.

Ortiz llegó de niña al tenis de mesa, unos ocho o nueve años, desde Bagyaguana, provincia Monte Plata.

Aquí estudió en las escuelas Alma Rosa, Patria Mella y luego pasó a la Escuela Nacional de Talentos, en Santiago de los Caballeros, por lo que terminó su bachillerato en el Liceo Onésimo Jiménez, de esta ciudad cibaeña. Diferentes centros escolares, pero una misma dirección: "meritoria" en todos esos centros escolares.

Sus pasiones

El tenis de mesa ha sido su inclinación base. Sin dudas. Pero también lo que estudió. "Tengo pasión por lo que me gradué", dice.

Y ahora que ya es profesional no significa un retiro. "Siento que puedo seguir entrenando", señala. Como ha sido su trayectoria, va por más. "Pienso en París", donde serán los Juegos Olímpicos de 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/13/yasiris-ortiz-2-graduada-cum-laude-el-662023-ab465638.jpg Yasiris Ortiz (FUENTE EXTERNA)

Ella es campeona de mayores del Caribe individual; en equipos y dobles, sin descuidar sus estudios.

Y todo eso viene desde niña, pues recuerda que sus entrenadores le señalaban que el estudio estaba en primer lugar "y eso como que se me quedó grabado", señala.

Joven empresaria

Ortiz Mejía, de 26 años, no para de sorprender.

Cuando llegó a Nueva York fue el deporte que la liberó de tensiones.

Es por eso que le agradece al Club Deportivo Dominicano donde jugó tenis de mesa. Ellos la apoyaron desde que llegó a NY y la patrocinan en algunos eventos.

Hoy es una profesional, que primero intentó en Ingeniería industrial en Utesa, en RD. Luego contabilidad y se inclinó por Ingeniería de Sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/13/yasiris-ortiz-3-graduada-cum-laude-el-662023-a3a6e941.jpg Yasiris Ortiz (FUENTE EXTERNA)

No todo es estudio, también negocios. "Tengo mi propia compañía", dice. "Soy dueña de negocios en la ciudad de Nueva York".

De forma natural, agrega, "tengo un equipo de 10 empleados", a lo que suma otro sueño. "Quiero especializarme en negocios. Estoy buscando tal vez una combinación de mi carrera y negocios".

Es que ella persigue los grandes retos. La ingeniería de sistemas fue motivación para ella por ser una carrera en la que hay pocas mujeres y de hecho en su primera clase llego a ser la única de un grupo de unos 25 alumnos.

"Los que están en el deporte, que no dejen los estudios", señala. Aunque entiende que para ella combinar estudios y deporte "fue súper difícil".