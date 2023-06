COD busca solución a tema de Federación, atletas y José Rubio

El Comité Olímpico Dominicano (COD) manifestó que trabaja la medida de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) de separar al entrenador José Ludwig Rubio de la delegación de atletismo que competirá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Una fuente con conocimiento del tema, vinculada al COD dijo que tiene conocimiento de la situación y trabaja en el caso.

La FDAA, que preside Geraldo Suero Correa, incluyó a Yaseen Pérez (9), Félix Arquímedes Sánchez (4), Natalia Korotaeva (3), Mariano Cedeño (1), Reinaldo Guerrero Santana (1) y Ramón Valdez Rosario como jefe del equipo.

Los números en paréntesis reflejan la cantidad de atletas que tiene clasificado cada entrenador. Rubio tiene 9.

Según la fuente vinculada al COD, dijo que el organismo ha estado en comunicación, por separado, con Correa y Rubio en busca de una solución.

Se está "buscando una vía de entendimiento", supo Diario Libre a través de la persona con conocimiento de la situación. "Estamos prestos a colaborar y a tomar las medidas necesarias para que todos nuestros atletas clasificados participen en los Juegos" de San Salvador, que serán del 23 de junio al 8 de julio.

"Habrá una solución", dijo la fuente.

Como reacción, Fiordaliza Cofil dijo que en apoyo a su entrenador, no irá a San Salvador 2023.

Próximo al mediodía, Correa dijo: "Entendemos que el 100 por ciento de los atletas que están clasificados, van a estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador".

Y agregó: "No he hablado con ella, pero de seguro que ella va a estar en los Juegos. Denlo por seguro".

Así se expresó en el programa Diamante Deportivo (11:00 a.m./12:00 p.m.), lo que garantizaría su presencia en los Juegos.

La atleta necesita la visa Schengen, que le permita competir en Europa, en especial la Liga Diamante, por lo que requiere de la ayuda de la FDAA.

No parece que será efectiva. Unas tres horas más adelante, después del programa y según una fuente vinculada al atletismo, dijo que Correa le confirmaba a Cofil que no habrá ayuda en ese proceso.

Según la fuente Correa mandó a detener el proceso porque ella dijo que "no iba a los Juegos", por tanto la FDAA tampoco debe de buscarle visado.

Supuestas faltas de José Rubio

Correa dijo en el programa que Rubio ha cometido faltas, pero no las definió, sino que lo dirá en su momento. "Por eso no va a estar en este ciclo con nosotros: entiéndase, no va a estar en los Centroamericanos, no va a estar en los Panamericanos, no va a estar en el campeonato mundial ni en los Juegos Olímpicos".