Luguelin admite falta, pero sin mencionar responsables de su fallo

Cayó como un masazo la declaración de uno de los atletas más laureados del deporte dominicano, cuando Luguelin Santos dejó saber que había mentido sobre su edad.´

El atleta corrió con un año más del que figuraba en su registro (es nacido en 1992) para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 y en el Campeonato del Mundo Juvenil de Barcelona 2012. Ganó oro en los dos eventos.

La declaración produjo en sí afectos. No era para menos. Es un ícono del deporte dominicano. Pero también desafectos, pues ocultó un hecho por años.

"Sirva la presente para informar que desde el año pasado estoy siendo investigado por la Unidad de Integridad de Atletismo por falsificación de documentos (pasaporte con un año menos de edad)", publica el atleta de los 400 metros planos, el pasado viernes, en su cuenta @LuguelinSantos.

Luego agrega: "Desde el inicio de dicha investigación nos declaramos culpable, e informamos a nuestra Federación Dominicana de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano", al tiempo que ha colaborado con dicha Unidad. Sobre él pesa una sanción, pero se espera por la definitiva.

Su comunicado consta de ocho párrafos y en el mismo pide perdón a la sociedad dominicana por su accionar y pide que sirva de ejemplo para otros atletas.

En ese documento público uno de los ocho párrafos salta a la vista: "Lamento enormemente lo ocurrido en aquel entonces, y sin ánimos de evadir responsabilidades, deseo explicar que en aquellos años era un jovencito de menos de 18 años, de escasos recursos, y escasa educación salido de Bayaguana, que simplemente siguió los lineamientos de quienes me dirigían en mi carrera deportiva en aquel entonces", escribe el atleta.

Este es el párrafo que llama la atención. El atleta fue honesto en todo, menos en poner nombre cuando se refieren "a quienes me dirigían".

Si se trata de una o varias personas. Si su entrenador de entonces, José -Ludwig- Rubio o el comité ejecutivo de la Federación de entonces, varios de los cuales aún son parte del organismo federado actual.

Por el momento, en lo que respecta a Rubio sobre este tema se ha mantenido al margen de emitir algún comentario.

Aparentemente esta es una de las faltas graves a las que se refiere el presidente de la Federación, Geraldo Suero Correa, quien también, se ha conocido, se refiere a una situación ocurrida durante un campeonato internacional, pero él no ha dado detalles.

Esta son de las razones por la que ha separado a Rubio de acompañar a la delegación de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como de Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista señaló que realiza diligencias para que Rubio asista a San Salvador para lo cual espera conversar con ambas partes, si es preciso de manera simultánea. En el caso de Rubio por videoconferencia por encontrarse en Miami.

"El Comité ha dado un compás de espera para buscar un momento adecuado para armonizar la situación. Y el Comité va a ser todo lo humanamente posible y algo más porque todos los atletas clasificados vayan a los Juegos Centroamericanos", dijo Bautista el sábado en La Romana, durante la inauguración del Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Bautista dijo que al COD no ha llegado "ninguna documentación de manera formal, ninguna carta, expediente con relación a esas violaciones".

Sobre el tema sí han tenido conversaciones en las que se han "mencionado algunas situaciones, pero entiendo que son cosas que pueden en algún momento considerarse de cierta forma normal".

COD sobre caso Luguelin

Bautista dijo que el tema de Luguelin es "lamentable" el que el atleta no pueda participar en los Juegos debido a la sanción que pesa sobre él. Observó que se había comentado que el COD que tenía la información y sobre esto aclaró que "al Comité Olímpico Dominicano no ha llegado ninguna comunicación de la (Federeación) Internacional (de Atletismo ó World Athletics) con relación al caso de Luguelin". Precisó que al COD no ha llegado ningún "E-mail" ni "nada en absoluto" sobre el caso. Dijo que la declaración que conoce es la que dio el atleta recientemente. "Ningún organismo de la World Athletics nos ha informado nada con relación a Luguelin Santos".