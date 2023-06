Selección nacional femenina de voleibol de playa conquista plata en los Centroamericanos

La selección femenina de voleibol de playa estremeció el torneo de esta modalidad de la malla alta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al disputar un cerrado partido en el que quedó con la medalla de plata, luego de caer contra Puerto Rico que ganó dos sets por uno (19-21/21-11/15-12) para quedarse con el metal dorado.

La pareja conformada por Julibeth Payano y Bethania Almánzar, ambas nativas de Bonao, provincia Monseñor Nouel, le dio la satisfacción a su comunidad, al voleibol y a la República Dominicana, en lo que se resultó una medalla inesperada.

Es la presea más alta del voleibol de playa en su historia a nivel de estos Juegos, luego del bronce obtenido, precisamente en los Juegos de San Salvador, pero en el 2002 con la dupla de Yudelka Bonilla e Iris de los Santos.

La victoria "me deja con un sabor bueno y de que podemos seguir adelante; (ahora) seguir creciendo como atletas y como personas", dijo Payano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/julibeth-payano-y-bethania-almanzar-reaccionan-voleibol-de-playa-2023-06-27-at-34035-pm2-665f0283.jpeg Julibeth Payano, a la derecha, y Bethania Almánzar, de República Dominicana, durante el partido de la medalla de oro del torneo de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 contra Puerto Rico. (CORTESÍA COLIMDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/julibeth-payano-reacciona-2023-06-27-at-34033-pm-733eb88d.jpeg Julibeth Payano reacciona luego de marcar ante Puerto Rico. (CORTESÍA COLIMDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/julibeth-payano-reamata-ante-puerto-rico-d913f3d4.jpeg Julibeth Payano, de República Dominicana, remata durante el partido por la medalla de oro del torneo de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 contra Puerto Rico, que ganó el oro. https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/julibeth-payano-izq-y-bethania-almanar-de-rd-se-felicitan-durante-el-partido-por-el-oro-del-torneo-de-voleibol-de-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-san-salvador-2023-contra-puerto-rico-c8853296.jpeg Julibeth Payano, izq. y Bethania Almánar, de República Dominicana, se felicitan durante el partido por el oro del torneo de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 contra Puerto Rico. (CORTESÍA COLIMDO)

Poco se esperaba que estas chicas sorprendieran con un metal y en especial de plata, que pudieron convertir en oro. Ganaron el primer set, perdieron el segundo y el tercero fue un disputado 15-12. "Confiadas y enfocadas", dijo Almánzar como una de las claves para su logro.

"Sabíamos que podíamos luchar ese partido y fuimos a lucharlo. Lamentablemente no pudimos ganarlo, pero dimos todo de nosotras", agregó Payano.

Su logro es más significativo pues pese a tener tiempo en el voleibol apenas llevan "un mes jugando juntas" y este es su segundo torneo explica Almánzar.

Alexis García

El presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis García dijo que de muchas medallas que ha visto ganar el voleibol "esta fue la que más he disfrutado porque esas muchachas trabajaron mucho para lograr este objetivo".

"Las felicito. Estoy muy contento", señaló García.

Dijo que las dos atletas son de Bonao las dos y en una ocasión pertenecían al programa de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol de sala, "pero se retiraron y optaron por irse a la playa".

"Ls resultados de ese gran trabajo fue esa medalla", agregó. Informó que esa misma pareja está clasificada para un campeonato mundial.

Le dedicó esa medalla a Bonao y exhoró a la provicnia a prepararse para que la reciban en su comunidad, dándole el apoyo y como unas heroinas.

"Trabajaron duro para el oro, a mí me consta. En lo personal no me sorprendió. Sabía que iban a darlo todo y se prepararon para eso", señaló..