21 deportes quedaron en deuda, o en cero, con desempeño en San Salvador

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dejaron un gustoso sabor, en algunos lados de la mesa; en otros, el resultado fue muy picante, poco atractivo.

Si se reflejara en términos de béisbol, de las 47 deportes (incluidas algunas disciplinas) 26 anotaron carrera; el resto, 21 recibió una blanqueada y 22 si se mira a tenis de mesa. Y si somos más estricto, natación ganó dos preseas con 11 atletas en busca de 126 metales.

Eso incluye los pocos atletas que ganan su clasificación, como el caso de tiro, que solo fue con uno para 54 medallas.

Si miramos Barranquilla 2018, 25 deportes subieron al podio, esta vez solo fue uno más.

Visto de esa manera, de las 107 medallas que ganó el país (25 de oro/36 de plata/50 de oro), atletismo 14 medallas (5/3/6); boxeo 9 (2/4/3); pesas 16 (3/3/10); judo 9 (0/4/5/) y taekwondo 7 (1/2/4) fuero los deportes que más preseas aportaron. Tomen en este caso que solo se presentan los deportes que más medallas dieron al país, no necesariamente la calidad.

Al fin y al cabo siguen siendo los mismos deportes que alimentan el medallero dominicano.

Un punto para tomar en cuenta es la cantidad de medallas obtenidas, del total de medallas posibles y los países participantes. Ahí baloncesto y tenis son dos buenos ejemplos. El primero se lleva cuatro de 12 en disputas y el segundo, 5 de 12. Visto así, atletismo queda cuesta arriba, pues gana 14 de 139.

Pero en lugar de enfocarnos en las lumbreras del medallero, vamos a observar los deportes que se quedaron si nada.

El cuadro lo refleja claro. Arquería y boliche, vuelven a fallar como en Barranquilla 2018. Cada uno contó con 12 atletas y de 30 medallas en disputas, se quedó sin dar al blanco.

Otro deporte que vuelve quedarse sin un podio es ciclismo, que si se combina en sentido general (BMK; mountain bike, pista y ruta) los pedalistas dominicanos vieron como se quedaban sin presea de 60 medallas disponibles; incluidas 36 de pistas.

La queja de la Federación Dominicana de Ciclismo ha sido la ausencia de una pista de acuerdo a estos tiempos modernos. Para ser justos, la del Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte resulta anticuada, pero no tanto como para quedar sin un metal, aun sea de bronce.

Para 2010, ya la plataforma de la pista había cambiado y en ocasión de los Juegos de Mayagüez 2010 se ganaron seis medallas, incluida la de oro de Augusto Sánchez. Todo con el mismo apoyo del Ministerio de Deportes.

Ahí vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fabricar campeones no nace de la noche a la mañana, requiere de un trabajo persistente.

Otras en deudas o en cero

Patinaje tan solo clasificó con tres atletas para San Salvador 2023.

Este es un deporte que necesita crecer. Diferente al ciclismo, su pista no merece ni siquiera ese nombre. Por igual será una duda lo que puedan hacer en el 2026.

Un total de 42 medallas se disputaron en estos Juegos. No era para pedir algo. Colombia se lo lleva todo, al fin y al cabo, ganando 13 de los 14 oro y 16 de las 42. Pero no es nada que no se pueda alcanzar.

6 Deportes con posibilidades de pelear 20 o más medallas, quedaron sin nada en San Salvador.

Tiro, que fue solo con un atleta, no trajo ninguna de las 54 preseas que se ofrecieron. Su deporte vecino, tiro con escopeta (tiro al plato) participó con seis atletas y conquistó cuatro medallas.

Aunque no aparece en el cuadro, tenis de mesa participó con ocho atletas, solo ganó dos de bronce, una de ellas de un atleta no formado en el país, aunque cuenta. Se disputaban 28 medallas, que se llevaron siete países.

Actuación de 21 deportes que quedaron en cero en San Salvador

DEPORTE PUESTO O P B TOT TM PM PP ARD Arquería 0 0 0 0 0 30 8 15 12 Aguas abiertas

0 0 0 0 0 15 3 9 4

TM Total de medallas disputadas. PM Países medallistas. PP Países participantes. ARD Atletas de RD

A tomar en cuenta

Los datos del cuadro son tomados de la página oficial de San Salvador 2023.

El Comité Olímpico Dominicano (COD) no ofreció el dato oficial de la delegación dominicana.

La inversión

Queda por ver la relación de asignaciones mensuales que reciben los deportes que fueron medallistas con respecto a los que se quedaron si nada o con muy poco.

Se debe profundizar en aquellos que ganaron muy pocos metales, pese a una selección abultada. Tarea pendiente para investigar y, quizás, "jalones" de moño a los que técnicamente no rindieron.

La delegación dominicana brilló con 26 deportes, 21 se quedaron fuera del podio.