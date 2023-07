Marcos Díaz advierte: "Sin inversión la ley de dopaje no funciona"

Marcos Díaz aplaude que la República Dominicana finalmente tenga una ley antidopaje, aprobada en el Senado el lunes y pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, pero advierte que disponer de un marco legal es solo un paso en el compromiso que debe asumir el Estado ante el tema.

Díaz es presidente de la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje de la UNESCO y fue responsable de confeccionar junto al doctor Milton Pinedo el proyecto que sometió a la Cámara Baja el diputado Orlando Jorge Villegas (PRM-DN).

"Una pieza legislativa, una ley, sin programas ni acciones, no es nada, es como un jarrón vacío que pones sobre una mesa. Hoy la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en inglés) te pide la pieza legislativa, mañana nos pedirá los programas", dijo Díaz a Diario Libre.

"La Agencia Nacional Antidopaje debe contar con fondos fijos y no discrecionales. Lo que falta son los recursos para poder operar. Porque si te dan 10 pesos y con 10 pesos solo cumples la prueba que se le tiene que hacer a los atletas que van a Juegos Panamericanos no te puedes enfocar en otros espacios", dice el ex nadador que atravesó el Canal de la Mancha.

Díaz lamentó que para el país contar con esta ley haya sido necesaria la amenaza de una sanción internacional por incumplir el Código Mundial Antidopaje (que se aplicaría a partir del 4 de agosto si no se cumplen 15 puntos exigidos por la WADA en mayo) y no por escuchar las sugerencias que por más de una década hacía la Federación Dominicana de Medicina del Deporte.

"El país ha alcanzado un nivel alto de rendimiento, como lo muestran las cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021), y esto exige un mayor compromiso a las autoridades de asegurarse que se cumpla con el juego limpio. Por eso la WADA viene y la tendremos con los ojos puestos sobre nosotros. Esta ley es solo un paso", dijo Díaz, quien fuera miembro del comité ejecutivo de la WADA por seis años.

La ley designa al Ministerio de Deportes como el responsable de suministrar los recursos que solicite la Agencia Nacional Antidopaje, desde donde aseguran a DL que someterán para ser incluidos en el presupuesto de 2024.

"Cuando la WADA llegó en diciembre, la Agencia Nacional no pudo mostrar ni diez mil dólares de inversión fija. El estado actual es que la WADA determinó en 125 mil dólares los recursos que se tienen que asignar antes del 4 de agosto. Ya se han recibido unos tres millones de pesos. Pero eso nos salva hasta diciembre. Aquí tienes que tener una planificación que garantice tu presupuesto para esto", dijo Díaz.

La aparición de cuatro casos de dopaje en atletas dominicanos entre diciembre y abril disparó las alarmas. Uno de los atletas que falló a una prueba es Zacarías Bonnat, medallista de plata en Tokio en levantamiento de pesas. La saltadora Ana Tima fue sancionada por tres años y el pedalista Ismael Sánchez habría fallado a una prueba en la Vuelta Ciclística Independencia, en febrero.



Díaz explicó que la Agencia Nacional Antidopaje tendrá que mostrar a la WADA constancia de las pruebas de dopaje que realice, recibos de los laboratorios y cumplir con un exigente protocolo, pero se mostró confiado en que el país tiene el capital humano para estar a la altura.

El caso del béisbol

Si bien la Agencia Nacional Antidopaje limita su alcance al deporte federado, Díaz aspira a que la Liga de Béisbol (Lidom) y los demás actores involucrados en esa disciplina se interesen en aprovechar esta nueva plataforma para luchar contra el uso de sustancias controladas.

La República Dominicana ha dominado los casos positivos de dopaje desde que Grandes Ligas inició su programa, en 2005. Solo en 2022 hubo 26 dominicanos que fallaron, seguidos de Venezuela (16) y Estados Unidos (10).

"Es el mayor logro contra el dopaje"

El doctor Milton Pinedo, quien por más de tres décadas ha sido el rostro y la parte operativa de la lucha contra el dopaje en el país, consideró que la aprobación de la Ley Antidopaje es un paso trascendental en la historia del deporte dominicano.

"Es el mayor logro que hemos alcanzado. Esa ley crea un marco legal que permite la realización de las políticas antidopaje de una manera estratégica y eficiente. Y esta ley, por lo tanto, promueve el juego limpio y permite que los atletas que practican el juego limpio continúen su camino ascendente en el alto rendimiento", dijo Pinedo.

El Ministerio de Deportes ya asignó una oficina a la Agencia Nacional Antidopaje, que dirige Pinedo, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

"Ya nuestros atletas de alto rendimiento tendrán una serie de programas que les permitirá en cualquier parte del mundo decir que ellos son parte del juego limpio, porque el problema es que cuando tú no tienes una buena ley antidopaje y no tienes recursos, los otros países y las organizaciones internacionales no conocen si ese atleta participa en el juego limpio", dijo Pinedo.





Leer más El dopaje esfuma millones de los bolsillos de los prospectos