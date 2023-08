Ámbar Fulgencio: ambiciosa en lo académico y en lo competitivo

Biología, química y un "major" que es liderazgo. Se tratan de tres carreras. Y a esa se suma una más, la deportiva, de forma particular el salto con pértiga. Son cuatro carreras y todas bajo responsabilidad de una misma persona: Ámbar Fulgencio.

Se puede agregar una más y es la gimnasia, deporte que por situaciones físicas, la joven de 19 años debió abandonar.

Fulgencio es estudiante de Graceland University en Lamoni, Iowa, Estados Unidos.

"Soy una persona muy aplicada, muy enfocada y muy disciplinada", reconoce Fulgencio. "Eso se lo agradezco mucho a la gimnasia. Entre la gimnasia y mi abuela cogí disciplina académica y disciplina deportiva".

Eso la ha convertido en una persona "muy exigente" con sus calificaciones y el deporte. "Uno conoce su límite y yo sé que yo puedo".

"De más pequeña cuando estuve en la gimnasia, admiraba a las que llegaron en su momento. Al final me cambié a otro tipo de disciplina, pero el sueño sigue siendo el mismo." Ambar Fulgencio Estudiante-atleta “

Una vez termine todo eso, su otro objetivo acadédmico es graudarse de médico "y si Dios me lo permite, como neurocirujana también", señala atleta, quien visitó a Diario Libre acompañada por su padre, Freddy Fulgencio y el presidente de Dream Big, Johan Ramírez.

Pero para ella "no hay mucho en el plato" y prueba de eso es que las cosas han ido bien con su índice académico está en 4.0, el más alto posible y un premio como la atleta de más progreso 2023 de su universidad.

Su gran meta

Nunca ningún deportista dominicano, de ningún género, ha clasificado a los Juegos Olímpicos en salto con garrocha. Ese es su sueño: ser la primera en alcanzar esa meta.

Es una meta propuesta para esta exigente estudiante-atleta, que tiene la mente puesta en las Olimpíadas de 2028.

La tarea que tiene por delante es grande pues su récord personal es de 3.10 metros. El récord nacional está en poder de Alejandra Mota (3.95). "Es el sueño de todo atleta que le apasione su deporte, llegar a los Juegos Olímpicos", dice. "De más pequeña cuando estuve en la gimnasia, admiraba a las que llegaron en su momento. Al final me cambié a otro tipo de disciplina, pero el sueño sigue siendo el mismo".

También es impulsora de jabalina, que no es su especialidad, pero tiene por marca 18 metros.

El fútbol, el baile estuvieron en la agenda de Fulgencio después de dejar la gimnasia (compitió en México y Panamá), hasta que vio el salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Tokio, el comunicó a su madre su deseo de practicar ese deporte, llamó a la Federación Dominicana de Atletismo y ahí se dio el enlace.

Es un proyecto de educativo-deportivo en el que la entidad, que encabeza Johan Ramírez.

Una dificultad en el país

Fulgencio es una de tantos atletas que, dado el sistema universitario del país, se les dificulta estudiar y llevar su deporte, por la poca o baja flexibilidad de muchas universidades o profesores.

Si estudiaba medicina en el país y fuera atleta, bajo ese escenario se le complicaría llevar su meteta a cabo. "Para mí va a ser imposible", dice. "Si yo me quedaba aquí no iba a ver forma de que yo pudiera estudiar medicina a la vez que un deporte. No iba a haber forma".