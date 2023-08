Doctor Luis Vergés: Fiordaliza Cofil no ha hecho nada ilegal

Lo que ha ocurrido con la atleta Fiordaliza Cofil, así como otras practicantes del atletismo, es una forma de "violencia y una injusticia", según lo consideró el doctor Luis Vergés.

"Aquí uno siempre se queda en el atleta y no miramos lo que está por encima del atleta", señala el profesional de la salud. "Y sin duda alguna aquí lo que hay es una forma de violencia porque esa atleta no tiene esa concentración de testosterona porque ha usado algún producto ilegal. Lo tiene como forma de su naturaleza".

La consecuencia de esto es que la atleta "está siendo castigada como si hubiera hecho trampa", cuando su cuerpo produce algo natural.

Bajo las nuevas reglas de World Athletics (antigua Federación Internacional de Atletismo) Cofil fue suspendida de competir en los Mundiales de Atletismo por violar la regla de "Diferencias de Desarrollo del Sexo", que fue establecida en 2,5 nanomoles por litro, la mitad de los 5.0 que antes era permitida.

"Su propia naturaleza la produce", enfatiza Vergés. "Entonces es como si ella estuviera siendo castigada por lo que su naturaleza produce. Y eso es violencia". Entonces es una injusticia. Así lo veo".

Vergés, profesional de la sicología y ligado por años a la medicina y ciencia del deporte señaló que se trata de una "enmascarada bajo el criterio de lo justo porque en el fondo lo que se ha dicho es que se quiere preservar el tema de la equidad en la competencia, pero en la práctica eso es lo que está ocultando son estereotipos sexistas sobre qué debe ser una mujer, qué concentración debe tener una mujer en función de ciertos perfiles".

Dijo que así como ella hay otro grupo que va a sufrir esas esas consecuencias por esta medida que no le parece justa.

No se trata de esteroide

Cofil es una ganadora de medalla de oro en el relevo mixto de los 400 metros en los pasados Mundiales de Atletismo en Eugene, Oregon, Estados Unidos en el 2022. Recientemente ganó medalla en los 200 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, entre otros logros.

Su desmpeño atlético ha sido limpio en su trayectoria. Y esto lo defiende Vergés.

"No ha consumido esteroides anabolizante para doparse. Ella tiene una producción de testosterona que por su propia naturaleza no todas las mujeres lo producen en igualdad de condiciones, como tampoco lo producen los hombres", dijo el sicólogo clínico con Doctorado en Ciencias Médicas.

"Pero ella no ha hecho ninguna trampa. Entonces cuando se produce testosterona de manera natural y no se ha hecho ninguna trampa, tú no puedes tener una regla que te trate como si tú fueras una tramposa", analiza el doctor Vergés.