Deportes hizo compras no contempladas por RD$1,660 millones en 28 meses

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) reprobó y lo hizo con notas muy bajas la auditoría que le realizó la Contraloría General de la República al periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

El levantamiento encontró 45 hallazgos que incumplieron las leyes vigentes y aplicables a las funciones públicas, notificados el 30 de junio. Los contadores de Miderec trataron de ripostar con argumentos que llegaron el 18 de agosto, pero de ellos solo siete fueron rectificados, por lo que las violaciones quedaron en 38.

El informe, disponible en el sitio en la web de la Procuraduría, encuentra desde la inexistencia de tarifario para el alquiler de instalaciones deportivas hasta diferencias de RD$41.1 millones entre los ingresos registrados y los saldos de los estados financieros, incluyendo falta de detalles en las cuentas por cobrar.

Grandes diferencias

Durante el periodo auditado, Deportes ejecutó compras y contrataciones no contempladas en los Planes Anuales de Compras y Contrataciones (PACC) por monto ascenderte a RD$1,660,774,521. Entre los riesgos que encontró el informe cita la "que se adjudiquen propuestas sin realizar actos de apertura públicos" y "que las estimaciones realizadas en los planes anuales de compras no se correspondan con la demanda de las unidades requirentes".

La auditoría encontró una diferencia por RD$158,264,412 entre la ejecución presupuestaria de adquisición de activos fijos y el reporte de activos fijos adquiridos no registrado en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), que se encarga de mantener un seguimiento y control de los bienes muebles de las instituciones del Estado.

"La institución no posee políticas y procedimientos aprobados y actualizados que cumplan con las normativas estipuladas por los órganos rectores para mitigar los riesgos asociados al área de presupuesto, tesorería, cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, compras y contrataciones, cuentas por pagar y recursos humanos", dice el informe de 119 páginas.

Vehículos desaparecidos

Miderec no pudo demostrar que existen 79 vehículos de la entidad registrados en la DGII que se encuentran en paradero desconocido. Tampoco pudo justificar la asignación de ocho vehículos a personas que no son empleados de la institución, entre ellos una camioneta 4x4 Mazda BT-50 del año 2017.

La entidad no posee fichas de mantenimiento de vehículos, en su poder hay 10 que no están registrados en la DGII y no poseen matrículas, así como otros sin rótulos ni etiquetas de Bienes Nacionales y cinco no incluidos en las pólizas de seguros.

Deportes no tiene una política de asignación de combustible y la Contraloría recomendó diseñar de urgencia una norma, como lo establece la norma ADC-3-006.95.

Además, se halló una "falta de criterios para la ejecución del ingreso de los atletas de alto rendimiento para pagos de nómina. En incumplimiento a la Ley356-05".

Alquileres a diferentes precios

La empresa Marketing & Management Group rentó el Estadio Olímpico Félix Sánchez en 2022 por un monto de RD$2.5 millones para una actividad artística. Sin embargo, Inversiones Turino SRL tuvo que desembolsar para un espectáculo artístico RD$4.5 millones, lo que la Contraloría señaló como el incumplimiento a lo establecido en las NOBACI (Normas Básicas de Control Interno) y consideró que Deporte no tiene un tarifario apegado a las normas estatales para rentar las instalaciones.

"El Ministerio de Deporte y Recreación no posee políticas internas asociadas a la gestión de los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios en incumplimiento a las NOBACI", dice.