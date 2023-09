Marileidy tiene sus metas claras a corto y mediano plazo

Marileidy Paulino se encuentra en un pequeño descanso en su proceso de entrenamiento y Diario Libre aprovechó el momento para tener una conversación exclusiva con ella, y saber cómo va todo, camino a los Juegos Panamericanos de Santiago y la cita de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El escenario para la conversación fue ideal, las gradas del estadio Félix Sánchez, del Centro Olímpico Félix Sánchez

“Yo me siento orgullosa, digo wow, he hecho grandes cosas, pero no me siento superior a las demás personas”, contestó Marileidy a Diario Libre, al ser cuestionada sobre qué pensaba al escuchar que era la campeona del mundo en su disciplina.

El 23 de agosto de este año, Marileidy se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro en un evento mundial de atletismo y rompió una sequía de 20 años sin oros en esas instancias, desde el 2003 con Félix Sánchez.

“Pude hacer 48.76 y en las prácticas yo trabajé para hacer hasta 47, pero hay que esperar el momento perfecto, el día perfecto y la salud perfecta”, respondió Marileidy, al porqué de su reacción diferente al coronarse campeona mundial.

“Muchas personas decían que yo no iba a obtener el primer lugar, y gracias a Dios quien me ha dado todo y a mi entrenador, lo logré”, agregó.

Mayor inversión

Para Paulino es vital que el deporte tenga mayores incentivos y más inversión, para que sigan saliendo atletas de alto nivel en el país.

“Nosotros solo tenemos la pista del Félix Sánchez y no está en buenas condiciones, y para ir a Bayaguana hay que trasladarse más de una hora”, agregó.

“Creo que necesitamos mejorar las pistas que tenemos y tener más pistas en los diferentes campos, porque en el país hay demasiado talento”.

Marileidy estudia Educación Física, aunque en estos momentos lo tiene un poco detenido por el momento que vive en su carrera, pero tiene proyectado arrancar estudios de Gestión Deportiva, que es algo que puede hacer de manera virtual.

“Creo que puedo lograr un cambio, porque hay muchos jóvenes que me piden consejos y yo los ayudo en lo más que puedo”, expresó.

Los 800 en la mira

Marileidy tiene la competencia de los 800 metros en la mira, como una disciplina que quisiera explorar en la pista, en un futuro no muy lejano.

En el futuro cercano, Paulino afirma que correrá solo en los 200 metros en los Juegos Panamericanos de Chile, en octubre.

Un tatuaje sentimental

Para Mariledy, su madre es una de las personas más importantes de su vida y por eso lleva tatuado en su antebrazo izquierdo el nombre de su madre, Anatalia.

La corredora afirma que su progenitora la ha apoyado en todo momento en sus decisiones en términos deportivos.

“Mi familia siempre ha sido positiva, siempre me ha apoyado”, expuso la exjugadora de balonmano y hoy día campeona mundial de los 400 metros y de la liga de Diamante.