Figuereo Féliz retira oposición de pago al Comité Olímpico Dominicano

El presidente de la Federación Dominicana de Tiro, Manuel de Jesús Figuereo Féliz dijo que aún no puede "decir nada" sobre la suspensión por 20 años impuesta por el Comité Olímpico Dominicano a él y a su comité ejecutivo.

"No puedo decir nada. Tengo que esperar a ver que dicen los abogados míos", dijo Figuereo Féliz a Diario Libre esta tarde. El dirigente fue suspendido por la Asamblea Extraordinaria que realizó el COD este jueves.

Aún así señaló que "a nadie lo pueden condenar sin ser escuchado. Eso está en los mismos estatutos del Comité Olímpico y de las leyes nacionales".

Fue entonces cuando enfatizó la expresión: "No estamos ni en una dictadura, ni en un comunismo ni en guerra”. Y cuestionó: "¿No es así?" para subrayar nueva vez "no estamos ni en una dictadura, ni en un comunismo ni en guerra”.

Figuero Féliz dijo que sus alegatos no le fueron escuchados. "Entonces eso es una locura. Tú no puedes festinarle su derecho a nadie, ni violarle su derecho a la réplica y a la defensa".

Fue claro en señalar que la medida se trato de una medida "sumaria, sin estar presente y sin invitarte, eso nada más se ve en una dictadura y en un comunismo, pero no en una entidad y país democrático".

Retiro del embargo

El hoy dirigente suspendido había presentado un embargo a las cuentas del Comité Olímpico Dominicano, pero la noche del jueves dijo que firmó el retiro de esa oposición.

"El embargo se quitó de una vez. Lo firmé anoche", dijo y preció que "ese embargo vino porque la misma gente del Comité Político no entendían y no oyen a nadie. Y no fui yo solo quien puso el embargo, fueron varios".

Pero fue dejado solo en ese proceso. "Pero solamente a mí fue que me pusieron el frente", dijo.

Ante la idea de que fue usado por algunos dirigentes deportivos dijo: "claro, claro". Entre esas federaciones que lo usaron se encuentran algunas de las suspendidas.

Rechaza comisión

El COD tiene en agenda la creación de una comisión que supervisará la administración del COD. "La Federación no la puede intervenir nadie, ni pueden hacer ninguna comisión", señaló el dirigente con más de tres décadas al frente de la Federación. "Eso no pueden hacerlo. La última palabra tiene los tribunales".