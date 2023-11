Cristóbal Marte: "Lo que entró en 2022 no cubrió, pero no hay preocupación"

Cristóbal Marte reveló a DL que él cubrió con recursos propios el balance negativo en que cerró el Proyecto Nacional de Voleibol en 2022, un año donde el faltante alcanzó los RD$12,4 millones.

Marte explicó que en la mayoría de años se acumulan beneficios que permiten cubrir esos rojos cuando se presentan.

"No hay preocupación, eso no es primera vez que pasa. Cuando se acumulan beneficios se puede corregir los déficits, yo cubro todo eso, con eso no hay problemas", dijo Marte, en conversación telefónica con DL.

"El déficit fue real, lo que entró no cubrió todo lo que se invirtió, pero al final eso lo cubrí yo para arrancar el 2023. A mí nadie me pidió meterme en eso, pero como recibo fondos públicos es mi responsabilidad publicar cómo se utiliza cada centavo", explicó el director del Proyecto, que arrancó en 1990.

Marte, actual vicepresidente Federación Internacional de Voleibol (FIBV), adelantó que para este año los gastos fueron mucho mayor, dado a que el calendario fue más apretado.

"Si cada empresa de las grandes se ocuparía de un deporte, ya te puede imaginar cómo serían los resultados. Que apareciera un Cristóbal en el balonmano, en el fútbol, en el baloncesto. Este país tiene un potencial enorme, nuestra raza tiene un potencial grandísimo", dijo el exsecretario de Deportes en la última gestión de Joaquín Balaguer.

Marte agradeció al empresario Felipe Vicini por incluir al proyecto entre los beneficiarios de la inversión que realiza en el deporte e informó que su aporte alcanzará los US$100 mil, dinero que utilizará para inscribir el equipo de mayores en la Liga de Naciones.

"La cantidad de jóvenes que se pierden es increíble. Si tuviéramos un centro de desarrollo como el que tenemos en el Centro Olímpico en las cinco zonas del país no nos ve la placa nadie, no hay quien nos ganase en el mundo. Estuviéramos como Cuba en su época con las Morenas del Caribe, que acababan con todo el mundo", dijo Marte.

Las Reinas del Caribe cerraron un 2023 que incluyó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos. También el cetro en el NORCECA y el boleto en el preolímpico mundial hacia París ´2024.