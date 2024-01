Frédéric Dagée, el atleta francés que pide dinero para participar a los Juegos Olímpicos

En noviembre, la Fundación del Deporte Francés estimaba que entre el 10% y el 20% de los atletas franceses que competirían en los Juegos Olímpicos seguían buscando financiación. Frédéric Dagée, campeón de lanzamiento de peso, ha creado un fondo en línea para financiar su participación.

RFI : Se han recaudado algo más de 9.000 euros de los 10.000 que espera. ¿Cómo acaba recurriendo a donaciones privadas de particulares cuando, como usted, es un campeón en su disciplina?

Frédéric Dagée: Es un poco esencial. Por desgracia, en ciertos deportes la fama no es tan grande como en otros deportes, así que tenemos que pasar por esto, por personas que simplemente se conmueven con nuestra historia y que podrán dar un billete, o más de uno. Al final, conseguimos reunir un poco de dinero para cubrir las necesidades esenciales y que pueda funcionar.

RFI : Es decir que va a los Juegos Olímpicos, ¿sin ayuda del Estado?

Frédéric Dagée: De momento tienes que clasificarte. Pero digamos que yo, tuve que parar un año para tener a mi hija, a pesar de que estaba entrenando todos los días.

RFI : Eres un padre joven.

Frédéric Dagée: Así es. Tuve que dejar mi carrera en un segundo plano, no porque estuviera entrenando todos los días. Pero tuve que dar prioridad a mi familia porque ése era mi objetivo. Así que después de asumir este año olímpico al 100%, estás un poco fuera del plan de estudios. Es un poco más complicado, eso seguro. Y a pesar de todo, aunque seas el número uno en un buen año, no tienes necesariamente los suficientes recursos financieros para ir a los Juegos Olímpicos, y, sobre todo, disponer de fondos para prepararse adecuadamente.

RFI: Concretamente, ¿qué se necesita como equipamiento?

Frédéric Dagée: Hay varios, es más o menos todo lo que se puede consumir. Así que vamos a tener todo lo que es textil, que se desgasta. Es la ropa técnica para culturismo, entrenamiento, lanzamiento, tenemos los zapatos técnicos, que es lo mismo, es un presupuesto, estamos alrededor de 1.500 euros, a veces, tal vez incluso un poco más durante un año. Equipo de entrenamiento con pesas, todo el aspecto nutricional, suplementos alimenticios, cursos de formación en el extranjero, eso es lo mismo. Hacer cursos de formación en Estados Unidos para ponerte a prueba con gente que es mejor que tú, o intercambiar ideas con otros entrenadores. Todo eso cuesta dinero y es muy caro. Luego están todos los viajes que implican las competiciones. En resumen, intento presupuestar todo eso para mantenerlo al mínimo. Estamos hablando de 10.000, 15.000 euros.

RFI: A veces tienes que elegir, como has dicho, eres un padre joven. ¿Alguna vez tienes que elegir entre los gastos cotidianos y los costes asociados a tu disciplina?

Frédéric Dagée: Por supuesto, aunque mi elección es rápida, mi familia es lo primero. A menudo ha sido así. De hecho, no hago muchos cursos en el exterior porque desgraciadamente se sale un poco de mi presupuesto o a veces la Federación no tiene los medios para organizar cursos en lugares que son interesantes para nosotros. Así que, por desgracia, sí y no. Es una decisión que tomamos cada día.

RFI: ¿También tienes que cambiar la alimentación en ciertas partes de tu entrenamiento?

Frédéric Dagée: Por supuesto, como decía, todos los suplementos alimenticios son bastante caros. Así que por desgracia, hay un impacto. De hecho, si quieres, puedes hacer las cosas un poco bien o puedes hacerlas muy bien. Así es, a veces tienes que elegir.

RFI: En noviembre, la Fundación del Deporte Francés estimó que entre el 10 y el 20% de los atletas franceses que optaban por los Juegos seguían buscando financiación. Dificultades que afectan incluso a atletas que han ganado medallas en anteriores Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esto para usted?

Frédéric Dagée: Bueno, me entristece un poco. Sobre todo en un año olímpico en el que tenemos la suerte de contar con este gran acontecimiento en Francia. En lo que a mí respecta, debería haber sido así y esperaba que sirviera para dar un impulso al Gobierno en términos de implicación en el deporte. Y, sinceramente, tengo la impresión de que ha sido peor. De hecho, ha creado una brecha aún mayor entre algunas personas que se ganan bien la vida, y tanto mejor, y otras que no son como yo. Y estoy lejos de ser el único con una disciplina que no recibe mucha cobertura mediática, así que tengo la impresión de que es aún peor.

RFI: Ya que habla del Gobierno, el ministro de Deportes ha fijado a Francia el objetivo de terminar entre los cinco primeros en términos de medallas este año. Antes de eso, el presidente Emmanuel Macron había hecho algunos comentarios bastante duros sobre los Juegos de Tokio, diciendo que los resultados no fueron los que esperábamos. Tendremos que hacer más en 2024. Dadas las dificultades financieras a las que se enfrentan muchos atletas como usted, ¿son realistas estos comentarios y los objetivos fijados por el Gobierno?

Frédéric Dagée: Para mí es un proyecto un poco utópico. Es decir, ése es el objetivo. Ahora bien, para alcanzar esos objetivos como yo lo hago, sencillamente, hay que pensar. ¿Qué queremos? ¿Qué ponemos en marcha? Realmente no creo que lo que se está poniendo en marcha esté a la altura de sus expectativas. Necesitamos más ayuda.

RFI: ¿Hay que distribuirla mejor?

Frédéric Dagée: Sí, eso es un punto, pero no es todo, va más allá. Lo sé, así funcionan las cosas en Francia. En el deporte, no es como se explican las cosas cuando uno se compara con otras naciones. A veces se cuidan las cosas a una edad más temprana para detectar el talento, la capacidad física y cosas así. Se empieza a una edad mucho más temprana en la escuela y luego es todo un plan de estudios. No puedes levantarte el día antes, en la víspera de los Juegos Olímpicos y decir, "aquí estamos". Sería demasiado tarde. Una Olimpiada son cuatro años y voy a ir incluso más allá. Hay atletas que necesitan más y eso requiere un compromiso que, sinceramente, no creo que tengamos. No es nuestra prioridad.

RFI: El nadador Florent Manaudou, ganador de varias medallas, dijo hace unos meses que Francia no es un país para el deporte y lo comparó con otros países, como hace usted. El deporte ha sido declarado gran causa nacional por Emmanuel Macron para 2024, ¿cambiará eso las cosas?

Frédéric Dagée: Todavía no ha sucedido. Me gustaría creer en ello, pero no creo que sea para mí por el momento. Todavía es sólo mi palabra, así que ya veremos. Y tengo mucho miedo de lo que pase después de los Juegos.